Посол США в Україні відреагувала на російську атаку по Одесі

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці у мережі X поширила світлину з наслідками вечірньої атаки росіян на Одесу, під час якої окупанти використали балістичну зброю.

Дипломатка назвала обстріл міста "жахливим" та заявила, що "атака на склад, товари з якого надсилають по всій Україні, знову підкреслює важливість протиповітряної оборони для здатності України захиститися від брутальних нападів Росії".

За уточненими даними від голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок обстрілу постраждали 14 людей, один чоловік ушпиталений у стані середнього ступеня важкості. Усі інші травмовані отримали медичну допомогу на місці.