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Зеленський поміняв керівників управлінь СБУ в декількох областях

Кадрові зміни торкнулися чотирьох начальників УСБУ.

Зеленський поміняв керівників управлінь СБУ в декількох областях
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів низку кадрових змін в обласних управліннях Служби безпеки України.

Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави.

Так, Дмитра Нєвєдрова звільнили посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області і призначили на Дніпропетровщину.

Сергій Кононенко, який очолював СБУ в Кіровоградській області, буде на аналогічній посаді на Закарпатті.

Іван Рудницький із Полтавського управління СБУ буде тепер на Волині.

Миколу Лисененка перевели з Волині у Миколаїв.

  • 1 травня Зеленський підписав також указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника начальника Департаменту кібербезпеки СБУ. Вітюк - фігурант у справі походження статків його родичів, які оприлюднили журналісти-розслідувачі.
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