Зеленський поміняв керівників управлінь СБУ в декількох областях

Президент Володимир Зеленський провів низку кадрових змін в обласних управліннях Служби безпеки України.
Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави.
Так, Дмитра Нєвєдрова звільнили посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області і призначили на Дніпропетровщину.
Сергій Кононенко, який очолював СБУ в Кіровоградській області, буде на аналогічній посаді на Закарпатті.
Іван Рудницький із Полтавського управління СБУ буде тепер на Волині.
Миколу Лисененка перевели з Волині у Миколаїв.
- 1 травня Зеленський підписав також указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника начальника Департаменту кібербезпеки СБУ. Вітюк - фігурант у справі походження статків його родичів, які оприлюднили журналісти-розслідувачі.