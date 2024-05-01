Зеленський поміняв керівників управлінь СБУ в декількох областях

Президент Володимир Зеленський провів низку кадрових змін в обласних управліннях Служби безпеки України.

Відповідні укази оприлюднили на сайті глави держави.

Так, Дмитра Нєвєдрова звільнили посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області і призначили на Дніпропетровщину.

Сергій Кононенко, який очолював СБУ в Кіровоградській області, буде на аналогічній посаді на Закарпатті.

Іван Рудницький із Полтавського управління СБУ буде тепер на Волині.

Миколу Лисененка перевели з Волині у Миколаїв.