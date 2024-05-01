АРМА: у Межигір’ї почали передавати майно у державне управління

1 травня у Межигір’ї почався процес передачі майна у державне управління.

Про це повідомила очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума.

Вона зазначила, що для пришвидшення процесу запланували створити чотири комісії, які одночасно працюватимуть над передачею майна в державну власність. До складу комісій увійдуть представники АРМА, парку-пам’ятки «Межигір’я», Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Першими вирішено передавати об’єкти енергетичної системи, для того аби новий власник мав змогу підтримувати функціонування парку та збереження його майна в належному стані. За результатами роботи першого дня комісії розбіжностей або втрат будь-яких матеріальних цінностей не виявлено", - повідомила Дума.

Вона подякувала представникам громадської організації НПУ „Межигір'я“», які з 2014 року за власною ініціативою відповідають за збереження майна парку Межигір’я і зберегли його в належному стані.