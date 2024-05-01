Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Внаслідок атаки на Одесу шестеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу шестеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСуспільствоПодії

АРМА: у Межигір’ї почали передавати майно у державне управління

Першими вирішили передати об’єкти енергетичної системи.

АРМА: у Межигір’ї почали передавати майно у державне управління
1 травня у Межигір’ї почали передавати майно у державне управління
Фото: Telegram/Олена Дума

1 травня у Межигір’ї почався процес передачі майна у державне управління.

Про це повідомила очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума.

Вона зазначила, що для пришвидшення процесу запланували створити чотири комісії, які одночасно працюватимуть над передачею майна в державну власність. До складу комісій увійдуть представники АРМА, парку-пам’ятки «Межигір’я», Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Першими вирішено передавати об’єкти енергетичної системи, для того аби новий власник мав змогу підтримувати функціонування парку та збереження його майна в належному стані. За результатами роботи першого дня комісії розбіжностей або втрат будь-яких матеріальних цінностей не виявлено", - повідомила Дума.

Вона подякувала представникам громадської організації НПУ „Межигір'я“», які з 2014 року за власною ініціативою відповідають за збереження майна парку Межигір’я і зберегли його в належному стані.

  • Раніше Міндовкілля повідомляло, що парк запрацює з травня і уперше за десятиріччя усі прибутки скерують до держбюджету.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies