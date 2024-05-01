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Ситуація біля Часового Яру: росіян відправляють на штурми без зброї

Зброю потрібно "завоювати" в бою.

Ситуація біля Часового Яру: росіян відправляють на штурми без зброї
Фото: vgolos.ua

Біля Часового Яру на Бахмутському напрямку військове керівництво Росії частково відправляє на штурми своїх солдатів без зброї, а ті у свою чергу, мають роздобути її у бою.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net .

"В районі Часового Яру вже фіксують випадки, коли противник, не рахуючись зі втратами особового складу, відправляють людей на штурм без зброї. Вони можуть тримати в руках палки чи ще щось, що імітує наявність зброї. При цьому настанову їм дають, що зброю потрібно здобути в бою", – заявив він.

Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам та завдавати ворогу втрат в живій силі та техніці.

За словами Волошина, впродовж квітня армії Росії втратила в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" 24 156 людей, 308 танків, 671 бойову машину, 15 945 безпілотників, 10 засобів протиповітряної оборони та іншої військової техніки.

  • Раніше повідомлялося, що російська армія намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і наразі почала сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута.
  • Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
  • Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.
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