Ситуація біля Часового Яру: росіян відправляють на штурми без зброї

Біля Часового Яру на Бахмутському напрямку військове керівництво Росії частково відправляє на штурми своїх солдатів без зброї, а ті у свою чергу, мають роздобути її у бою.
Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net .
"В районі Часового Яру вже фіксують випадки, коли противник, не рахуючись зі втратами особового складу, відправляють людей на штурм без зброї. Вони можуть тримати в руках палки чи ще щось, що імітує наявність зброї. При цьому настанову їм дають, що зброю потрібно здобути в бою", – заявив він.
Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам та завдавати ворогу втрат в живій силі та техніці.
За словами Волошина, впродовж квітня армії Росії втратила в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" 24 156 людей, 308 танків, 671 бойову машину, 15 945 безпілотників, 10 засобів протиповітряної оборони та іншої військової техніки.
- Раніше повідомлялося, що російська армія намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і наразі почала сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
- Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.