Ситуація біля Часового Яру: росіян відправляють на штурми без зброї

Біля Часового Яру на Бахмутському напрямку військове керівництво Росії частково відправляє на штурми своїх солдатів без зброї, а ті у свою чергу, мають роздобути її у бою.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net .

"В районі Часового Яру вже фіксують випадки, коли противник, не рахуючись зі втратами особового складу, відправляють людей на штурм без зброї. Вони можуть тримати в руках палки чи ще щось, що імітує наявність зброї. При цьому настанову їм дають, що зброю потрібно здобути в бою", – заявив він.

Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам та завдавати ворогу втрат в живій силі та техніці.

За словами Волошина, впродовж квітня армії Росії втратила в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" 24 156 людей, 308 танків, 671 бойову машину, 15 945 безпілотників, 10 засобів протиповітряної оборони та іншої військової техніки.