Окупанти примусово виселяють жителів на ТОТ Херсонщини

Мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки розміщують у населених пунктах півдня Херсонської області та у Криму.

Російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Людей перевозять на південь регіону та розміщують в Криму.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупанти проводять вивезення населення у відібраних зі шкіл та автотранспортних підприємств автобусах. Населення тимчасово розміщують у населених пунктах Півдня Херсонської області та у Криму. Приміщення де їх розміщують спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду на росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська", – інформує нацспротив.

Людям не дозволяють забирати великогабаритні речі, а тільки ручну поклажу. Примусове виселення росіяни проводять для того, аби заселити в їхні оселі військових-окупантів, працівників російських адміністрацій та росіян, що бажають переїхати у визначені населені пункти.

Паралельно з цими заходами окупанти облаштовують накриття сіткою над автомобільною дорогою Р57 на ділянці Гола Пристань – Таврійське. Сітки закріплюють на деревах та стовпах уздовж дороги. Таким чином окупанти намагаються уберегти свою техніку від українських дронів.

Такі дії окупантів є ще однією складовою геноциду українського населення та цілковитої зміни демографічного складу на ТОТ Півдня та Сходу України.