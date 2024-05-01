Авокадо: користь для здоров'я, рецепти та лайфхаки від експертів VARUS

Авокадо — це не лише смачний інгредієнт сучасної кухні, а й джерело численних корисних речовин. Експерти VARUS діляться знаннями про корисні властивості авокадо, надають рецепти, а також розповідають про невеликі хитрощі використання цього фрукта.

Користь авокадо

Жирні кислоти: Авокадо є джерелом мононенасичених жирів, які покращують рівень холестерину в крові та зменшують ризик розвитку серцевих захворювань. Вітаміни та мінерали: Багате на вітаміни K, C, B5, B6 та E, а також калій — навіть більше, ніж банани. Клітковина: Забезпечує хороше травлення та допомагає підтримувати оптимальну вагу.

Наукові дослідження

Дослідження показують, що регулярне споживання авокадо сприяє зниженню рівня загального холестерину та ЛПНП (поганого холестерину) в крові. Також, завдяки високому вмісту антиоксидантів, авокадо допомагає знижувати оксидативний стрес і покращує здоров'я шкіри.

30 цікавих фактів про авокадо

Етимологія: Назва "авокадо" походить від ацтекського слова "ahuacatl", що означає "мужські яєчка". Сімейні зв'язки: Авокадо належить до сімейства Лаврових, до якого також входять кориця та лавровий лист. Ботанічна класифікація: Авокадо — це не овоч, а фрукт, зокрема ягода. Древня історія: Перші свідчення вживання авокадо археологами виявлені в Перу та датуються 7000 роками до н. е. Дихогамія: Щоб уникнути самозапилення, у авокадо є чоловічі та жіночі квіти, які розкриваються в різний час. Ірландське походження назви: Назву "авокадо" запровадив ірландський ботанік сэр Ханс Слоун у 1696 році. Плоди на пару: Плоди авокадо часто ростуть парами. Старі дерева: Деякі дерева авокадо в Мексиці живуть понад 400 років. Масове виробництво: Трійка найбільших експортерів авокадо включає Мексику, Домініканську Республіку та Колумбію. Європейське виробництво: Іспанія є єдиною країною в Європі, яка масово виробляє авокадо. Лікувальні листя: Листя авокадо використовуються для приготування чаю, що має лікувальні властивості. Гуакамоле: Найпопулярнішим блюдом з авокадо є мексиканське гуакамоле. Інстаграм-феномен: В 2017 році в Instagram щодня публікувалося понад 3 мільйони фотографій тостів з авокадо. Багатий вміст води: Авокадо містить 73% води. Клітковина: Авокадо має високий вміст клітковини серед усіх фруктів. Джерело калію: У авокадо в два рази більше калію, ніж у бананах. Користь для холестерину: Щоденне вживання авокадо може покращити рівень LDL (поганого) холестерину у людей із зайвою вагою. Понад 500 сортів: Існує більше 500 сортів авокадо, вирощуваних у світі. Сорт Хасс: Найпопулярнішим сортом є Хасс, названий на честь поштаря Рудольфа Хасса, який випадково виростив його. Фунгіцидні властивості: Косточка та кожура авокадо містять персин, який є фунгіцидом. Багатство вітамінів: Авокадо містить вітаміни B6, C, K, E, а також фолієву кислоту та магній. Методи прискорення дозрівання: Щоб прискорити дозрівання авокадо, можна покласти його в паперовий пакет разом із яблуком або бананом. Кулінарна універсальність: Авокадо можна використовувати в салатах, сендвічах, смузі, десертах і навіть в якості замінника масла у випічці. Низький глікемічний індекс: Авокадо має низький глікемічний індекс, що робить його ідеальним для дієтичного харчування. Зниження апетиту: Високий вміст клітковини та жирів допомагає знижувати апетит і сприяє довшому відчуттю ситості. Антиоксидантні властивості: Авокадо багате на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами в організмі. Косметичне використання: Олія авокадо використовується у багатьох косметичних продуктах завдяки своїм зволожуючим властивостям. Лікування сонячних опіків: Завдяки своїм заспокійливим властивостям, авокадо ефективне для лікування сонячних опіків. Покращення зору: Авокадо містить лутеїн та зеаксантин, важливі антиоксиданти для здоров'я очей. Підтримка кісток: Вміст вітаміну K в авокадо сприяє здоров'ю кісток, зменшуючи ризик переломів.

Рецепти з авокадо від VARUS

Салат з авокадо і куркою

1 авокадо, нарізане кубиками

200 г вареної курячої грудки, нарізаної

Мікс салатних листів

Помідори черрі, розрізані навпіл

Оливкова олія, лимонний сік, сіль, перець для заправки

Приготування: Змішати всі інгредієнти, заправити салат. Тост з авокадо

Відкрите авокадо змішати з лимонним соком і сіллю

Намазати на хліб, попередньо підсмажений

Додати скибочку помідора та свіжий базилік

Гуакамоле

2 спілі авокадо

1 невелика цибулина, дрібно нарізана

1 зелений перець чилі, дрібно нарізаний

Сік половини лайма

Сіль і чорний перець за смаком

Приготування: Розім'яти авокадо виделкою, додати решту інгредієнтів і добре перемішати.

Лайфхаки від експертів VARUS

Швидке дозрівання: Щоб авокадо швидше дозріло, покладіть його в паперовий пакет з яблуком або бананом на 1-2 дні.

Зберігання: Щоб розрізане авокадо не темніло, зберігайте його в холодильнику з кісточкою і змащуйте поверхню лимонним соком.

Використання кісточки: Кісточку авокадо можна використовувати для вирощування власного дерева авокадо в домашніх умовах.

Авокадо — це суперфрукт, який заслуговує місця у вашому раціоні не тільки через його смакові якості, але й через багатство корисних властивостей. Сподіваємось, поради та рецепти від експертів VARUS допоможуть вам повною мірою насолоджуватися цим чудовим плодом!