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Авокадо: користь для здоров'я, рецепти та лайфхаки від експертів VARUS

Авокадо: користь для здоров'я, рецепти та лайфхаки від експертів VARUS

Авокадо — це не лише смачний інгредієнт сучасної кухні, а й джерело численних корисних речовин. Експерти VARUS діляться знаннями про корисні властивості авокадо, надають рецепти, а також розповідають про невеликі хитрощі використання цього фрукта.

Користь авокадо

  1. Жирні кислоти: Авокадо є джерелом мононенасичених жирів, які покращують рівень холестерину в крові та зменшують ризик розвитку серцевих захворювань.
  2. Вітаміни та мінерали: Багате на вітаміни K, C, B5, B6 та E, а також калій — навіть більше, ніж банани.
  3. Клітковина: Забезпечує хороше травлення та допомагає підтримувати оптимальну вагу.

Наукові дослідження

Дослідження показують, що регулярне споживання авокадо сприяє зниженню рівня загального холестерину та ЛПНП (поганого холестерину) в крові. Також, завдяки високому вмісту антиоксидантів, авокадо допомагає знижувати оксидативний стрес і покращує здоров'я шкіри.

30 цікавих фактів про авокадо

  1. Етимологія: Назва "авокадо" походить від ацтекського слова "ahuacatl", що означає "мужські яєчка".
  2. Сімейні зв'язки: Авокадо належить до сімейства Лаврових, до якого також входять кориця та лавровий лист.
  3. Ботанічна класифікація: Авокадо — це не овоч, а фрукт, зокрема ягода.
  4. Древня історія: Перші свідчення вживання авокадо археологами виявлені в Перу та датуються 7000 роками до н. е.
  5. Дихогамія: Щоб уникнути самозапилення, у авокадо є чоловічі та жіночі квіти, які розкриваються в різний час.
  6. Ірландське походження назви: Назву "авокадо" запровадив ірландський ботанік сэр Ханс Слоун у 1696 році.
  7. Плоди на пару: Плоди авокадо часто ростуть парами.
  8. Старі дерева: Деякі дерева авокадо в Мексиці живуть понад 400 років.
  9. Масове виробництво: Трійка найбільших експортерів авокадо включає Мексику, Домініканську Республіку та Колумбію.
  10. Європейське виробництво: Іспанія є єдиною країною в Європі, яка масово виробляє авокадо.
  11. Лікувальні листя: Листя авокадо використовуються для приготування чаю, що має лікувальні властивості.
  12. Гуакамоле: Найпопулярнішим блюдом з авокадо є мексиканське гуакамоле.
  13. Інстаграм-феномен: В 2017 році в Instagram щодня публікувалося понад 3 мільйони фотографій тостів з авокадо.
  14. Багатий вміст води: Авокадо містить 73% води.
  15. Клітковина: Авокадо має високий вміст клітковини серед усіх фруктів.
  16. Джерело калію: У авокадо в два рази більше калію, ніж у бананах.
  17. Користь для холестерину: Щоденне вживання авокадо може покращити рівень LDL (поганого) холестерину у людей із зайвою вагою.
  18. Понад 500 сортів: Існує більше 500 сортів авокадо, вирощуваних у світі.
  19. Сорт Хасс: Найпопулярнішим сортом є Хасс, названий на честь поштаря Рудольфа Хасса, який випадково виростив його.
  20. Фунгіцидні властивості: Косточка та кожура авокадо містять персин, який є фунгіцидом.
  21. Багатство вітамінів: Авокадо містить вітаміни B6, C, K, E, а також фолієву кислоту та магній.
  22. Методи прискорення дозрівання: Щоб прискорити дозрівання авокадо, можна покласти його в паперовий пакет разом із яблуком або бананом.
  23. Кулінарна універсальність: Авокадо можна використовувати в салатах, сендвічах, смузі, десертах і навіть в якості замінника масла у випічці.
  24. Низький глікемічний індекс: Авокадо має низький глікемічний індекс, що робить його ідеальним для дієтичного харчування.
  25. Зниження апетиту: Високий вміст клітковини та жирів допомагає знижувати апетит і сприяє довшому відчуттю ситості.
  26. Антиоксидантні властивості: Авокадо багате на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами в організмі.
  27. Косметичне використання: Олія авокадо використовується у багатьох косметичних продуктах завдяки своїм зволожуючим властивостям.
  28. Лікування сонячних опіків: Завдяки своїм заспокійливим властивостям, авокадо ефективне для лікування сонячних опіків.
  29. Покращення зору: Авокадо містить лутеїн та зеаксантин, важливі антиоксиданти для здоров'я очей.
  30. Підтримка кісток: Вміст вітаміну K в авокадо сприяє здоров'ю кісток, зменшуючи ризик переломів.

Рецепти з авокадо від VARUS

  1. Салат з авокадо і куркою
  • 1 авокадо, нарізане кубиками
  • 200 г вареної курячої грудки, нарізаної
  • Мікс салатних листів
  • Помідори черрі, розрізані навпіл
  • Оливкова олія, лимонний сік, сіль, перець для заправки

Приготування: Змішати всі інгредієнти, заправити салат. Тост з авокадо

  • Відкрите авокадо змішати з лимонним соком і сіллю
  • Намазати на хліб, попередньо підсмажений
  • Додати скибочку помідора та свіжий базилік

Гуакамоле

  • 2 спілі авокадо
  • 1 невелика цибулина, дрібно нарізана
  • 1 зелений перець чилі, дрібно нарізаний
  • Сік половини лайма
  • Сіль і чорний перець за смаком

Приготування: Розім'яти авокадо виделкою, додати решту інгредієнтів і добре перемішати.

Лайфхаки від експертів VARUS

  • Швидке дозрівання: Щоб авокадо швидше дозріло, покладіть його в паперовий пакет з яблуком або бананом на 1-2 дні.
  • Зберігання: Щоб розрізане авокадо не темніло, зберігайте його в холодильнику з кісточкою і змащуйте поверхню лимонним соком.
  • Використання кісточки: Кісточку авокадо можна використовувати для вирощування власного дерева авокадо в домашніх умовах.

Авокадо — це суперфрукт, який заслуговує місця у вашому раціоні не тільки через його смакові якості, але й через багатство корисних властивостей. Сподіваємось, поради та рецепти від експертів VARUS допоможуть вам повною мірою насолоджуватися цим чудовим плодом!

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