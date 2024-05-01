Авокадо: користь для здоров'я, рецепти та лайфхаки від експертів VARUS

Авокадо — це не лише смачний інгредієнт сучасної кухні, а й джерело численних корисних речовин. Експерти VARUS діляться знаннями про корисні властивості авокадо, надають рецепти, а також розповідають про невеликі хитрощі використання цього фрукта.
Користь авокадо
- Жирні кислоти: Авокадо є джерелом мононенасичених жирів, які покращують рівень холестерину в крові та зменшують ризик розвитку серцевих захворювань.
- Вітаміни та мінерали: Багате на вітаміни K, C, B5, B6 та E, а також калій — навіть більше, ніж банани.
- Клітковина: Забезпечує хороше травлення та допомагає підтримувати оптимальну вагу.
Наукові дослідження
Дослідження показують, що регулярне споживання авокадо сприяє зниженню рівня загального холестерину та ЛПНП (поганого холестерину) в крові. Також, завдяки високому вмісту антиоксидантів, авокадо допомагає знижувати оксидативний стрес і покращує здоров'я шкіри.
30 цікавих фактів про авокадо
- Етимологія: Назва "авокадо" походить від ацтекського слова "ahuacatl", що означає "мужські яєчка".
- Сімейні зв'язки: Авокадо належить до сімейства Лаврових, до якого також входять кориця та лавровий лист.
- Ботанічна класифікація: Авокадо — це не овоч, а фрукт, зокрема ягода.
- Древня історія: Перші свідчення вживання авокадо археологами виявлені в Перу та датуються 7000 роками до н. е.
- Дихогамія: Щоб уникнути самозапилення, у авокадо є чоловічі та жіночі квіти, які розкриваються в різний час.
- Ірландське походження назви: Назву "авокадо" запровадив ірландський ботанік сэр Ханс Слоун у 1696 році.
- Плоди на пару: Плоди авокадо часто ростуть парами.
- Старі дерева: Деякі дерева авокадо в Мексиці живуть понад 400 років.
- Масове виробництво: Трійка найбільших експортерів авокадо включає Мексику, Домініканську Республіку та Колумбію.
- Європейське виробництво: Іспанія є єдиною країною в Європі, яка масово виробляє авокадо.
- Лікувальні листя: Листя авокадо використовуються для приготування чаю, що має лікувальні властивості.
- Гуакамоле: Найпопулярнішим блюдом з авокадо є мексиканське гуакамоле.
- Інстаграм-феномен: В 2017 році в Instagram щодня публікувалося понад 3 мільйони фотографій тостів з авокадо.
- Багатий вміст води: Авокадо містить 73% води.
- Клітковина: Авокадо має високий вміст клітковини серед усіх фруктів.
- Джерело калію: У авокадо в два рази більше калію, ніж у бананах.
- Користь для холестерину: Щоденне вживання авокадо може покращити рівень LDL (поганого) холестерину у людей із зайвою вагою.
- Понад 500 сортів: Існує більше 500 сортів авокадо, вирощуваних у світі.
- Сорт Хасс: Найпопулярнішим сортом є Хасс, названий на честь поштаря Рудольфа Хасса, який випадково виростив його.
- Фунгіцидні властивості: Косточка та кожура авокадо містять персин, який є фунгіцидом.
- Багатство вітамінів: Авокадо містить вітаміни B6, C, K, E, а також фолієву кислоту та магній.
- Методи прискорення дозрівання: Щоб прискорити дозрівання авокадо, можна покласти його в паперовий пакет разом із яблуком або бананом.
- Кулінарна універсальність: Авокадо можна використовувати в салатах, сендвічах, смузі, десертах і навіть в якості замінника масла у випічці.
- Низький глікемічний індекс: Авокадо має низький глікемічний індекс, що робить його ідеальним для дієтичного харчування.
- Зниження апетиту: Високий вміст клітковини та жирів допомагає знижувати апетит і сприяє довшому відчуттю ситості.
- Антиоксидантні властивості: Авокадо багате на антиоксиданти, які борються з вільними радикалами в організмі.
- Косметичне використання: Олія авокадо використовується у багатьох косметичних продуктах завдяки своїм зволожуючим властивостям.
- Лікування сонячних опіків: Завдяки своїм заспокійливим властивостям, авокадо ефективне для лікування сонячних опіків.
- Покращення зору: Авокадо містить лутеїн та зеаксантин, важливі антиоксиданти для здоров'я очей.
- Підтримка кісток: Вміст вітаміну K в авокадо сприяє здоров'ю кісток, зменшуючи ризик переломів.
Рецепти з авокадо від VARUS
- Салат з авокадо і куркою
- 1 авокадо, нарізане кубиками
- 200 г вареної курячої грудки, нарізаної
- Мікс салатних листів
- Помідори черрі, розрізані навпіл
- Оливкова олія, лимонний сік, сіль, перець для заправки
Приготування: Змішати всі інгредієнти, заправити салат. Тост з авокадо
- Відкрите авокадо змішати з лимонним соком і сіллю
- Намазати на хліб, попередньо підсмажений
- Додати скибочку помідора та свіжий базилік
Гуакамоле
- 2 спілі авокадо
- 1 невелика цибулина, дрібно нарізана
- 1 зелений перець чилі, дрібно нарізаний
- Сік половини лайма
- Сіль і чорний перець за смаком
Приготування: Розім'яти авокадо виделкою, додати решту інгредієнтів і добре перемішати.
Лайфхаки від експертів VARUS
- Швидке дозрівання: Щоб авокадо швидше дозріло, покладіть його в паперовий пакет з яблуком або бананом на 1-2 дні.
- Зберігання: Щоб розрізане авокадо не темніло, зберігайте його в холодильнику з кісточкою і змащуйте поверхню лимонним соком.
- Використання кісточки: Кісточку авокадо можна використовувати для вирощування власного дерева авокадо в домашніх умовах.
Авокадо — це суперфрукт, який заслуговує місця у вашому раціоні не тільки через його смакові якості, але й через багатство корисних властивостей. Сподіваємось, поради та рецепти від експертів VARUS допоможуть вам повною мірою насолоджуватися цим чудовим плодом!