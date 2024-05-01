Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив український окопний РЕБ Parasol.

“Parasol – окопний РЕБ від учасника кластера Brave1. У розробника є дві модифікації РЕБ: одна захищає позиції від російських дронів, інша – техніку від них. Одна з ключових переваг Parasol – вона непомітна для ворожих РЕБ”, – повідомив Федоров.

Перша розробка, PARASOL 01, захищає позиції військових, подавляючи російські FPV-дрони на відстані в межах 200 метрів.

Друга розробка, PARASOL 02, захищає техніку – її можна на неї інсталювати та під’єднати до бортової мережі, дрони глушаться також на відстані в межах 200 метрів.

Інші ключові переваги:

дуже прості в експлуатації;

навчитися ними користуватися можна за 10–15 хвилин.

Держава вже уклала контракти з розробником, компанією «МіксСтіл», купує дві модифікації PARASOL, а Сили оборони їх активно використовують.

Федоров нагадав, що до повномасштабної війни в Україні не було жодної розробки РЕБу ближньої дії. Завдяки системній роботі Brave1 ця сфера почала розвиватися, і сьогодні вже є десятки технологічних рішень, які держава може купувати для фронту.

“У напрямі РЕБ ми пройшли той самий шлях, що і з дронами: запустили ринок, спростили процедури, забезпечили конкуренцію й побачили, що це дійсно працює. Сьогодні на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО. І далі їх буде більше. Маєте свою розробку або працюєте по цьому треку – доєднуйтеся до Brave1”, – написав Федоров.