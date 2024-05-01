Скерували до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи із 10 лікарів, серед яких 2 голови військово-лікарської комісії, які організували схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Вони "продавали" фальшиві діагнози.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що лікарі, серед яких двоє завідувачів неврологічних відділень столичних медзакладів, завідувач центру нейрохірургії, лікар-нейрохірург, лікар психіатр, лікар-невролог, лікар-рентгенолог, директор Центру первинної медико-санітарної допомоги, двоє голів ВЛК засвідчували наявність у чоловіків призовного віку тяжких захворювань", – зазначили прокурори.

Згодом ці діагнози ставали підставою для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи таким чином їм перешкоди для перетину державного кордону України.

Фото: Київська міська прокуратура Викриття лікарів на хабарництві

Фото: Київська міська прокуратура Викриття лікарів на хабарництві

До схеми були залучені особи, які підшуковували охочих стати тимчасово непридатними, так і ті, хто безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів. Із замовниками заздалегідь обговорювали "діагнози" та фіктивно оформлювали перебування цих осіб на стаціонарному лікуванні.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила 3 тис. доларів США з людини.

Фото: Київська міська прокуратура Викриття лікарів на хабарництві

Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від грошей. Один із замовників, який діяв під контролем правоохоронних органів, на підставі отриманих документів здійснив перетин кордону.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко пояснив, чому ухилянтам все важче купити непридатність. Після того, як військово-лікарські комісії завели в програму медичних гарантій, МОЗ бачить усю статистику діагнозів по ВЛК і може на неї реагувати.