Дуда назвав Україну і США пріоритетами польського головування в ЄС

Польща очолить Раду Євросоюзу у першій половині 2025 року, замінивши в цій ролі Угорщину.

З нагоди 20-річчя вступу Польщі до Євросоюзу президент Анджей Дуда оприлюднив завдання, які стоять перед офіційною Варшавою під час її головування у ЄС у першій половині 2025 року.

Як пише Укрінформ, польський глава держави назвав пріоритетами співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, підтримку євроінтеграції України, Молдови та держав Західних Балкан, кліматичні інціативи та енергетичну трансформацію.

Під час головування Польща організує два саміти: "Євросоюз - США" та "Євросоюз - Україна". На останньому обговорюватимуться питання післявоєнної відбудови нашої країни та її приєднання до європейської спільноти.

Дуда сподівається, що Україна захистить свій суверенітет та незалежність - з допомогою Польщі - і стане для Варшави надійним партнером.