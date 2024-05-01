Кримські санаторії роблять значні знижки на путівки

Це пов'язано з низьким попитом на відпочинок на території тимчасово окупованого півострова.

Кримські санаторії роблять знижки в 30-40% на путівки, оскільки бажаючих їхати на тимчасово окупований росіянами півострів мало.

Про це повідомляє Суспільне Крим з посиланням на джерела в санаторіях в Ялті та Саках.

"Минулого року в цей час було більше людей, ніж зараз. Платні путівки не хочуть брати, приїзжають тільки бюджетники", – розповів співробітник Сакського санаторія.

В свою чергу, менеджер по продажу путівок санаторія в Ялті зазначив, що путівки важко продаються.

“Ми робимо на них знижку 30-40%. У нас і раніше путівки на весну були дешевші, ніж літні, але зараз будь-які продати важко. З бюджетниками питання теж неоднозначне. До нас, наприклад, відмовилися їхати люди з інвалідністю з Московської області. Кажуть, що скоро приїдуть люди з підтоплених регіонів Росії", – додав він.

Водночас, представники окупаційної адміністрації наголошують, що сезон буде непростим через проблеми з безпекою та готовністю курортної інфраструктури до прийому туристів.

А окремі курортні регіони в Криму не будуть доступні туристам, як і в попередні роки, оскільки є місцем дислокації російських військових. Вони облаштовують вогневі точки, окопи та оборонні споруди на береговій лінії, і цивільним обмежують переміщення цими регіонами, закриваючи людям доступ до моря.

Йдеться про раніше популярні курорти Штормового, Попівки, Молочного, Міжводного та інших селищ західного узбережжя Криму.

Крім того, проросійський кримський блогер Євген Щепінський також визнав, що на проблеми з курортами в Криму впливають військові дії.

"З телевізорів постійно віщають, що Україна готує ще один контрнаступ з метою деокупувати Крим. Також планують удари по Кримському мосту – найважливішій артерії, яка з'єднує Крим з Росією. І це, звісно, відлякує людей", – наголосив він.