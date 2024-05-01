Стратком спростовує інформацію про нібито удар по штабу ЗСУ в Одесі

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував черговий російський фейк про нібито ураження штабу Збройних сил України в Одесі у ніч 1 травня.

Про це Стратком розповідає у Telegram.

"Брехня: у ніч з 30 квітня на 1 травня росіяни вдарили ракетами по штабу Збройних сил України в Одесі. Про це пишуть російські ЗМІ. Правда: російські війська вдарили трьома ракетами "Іскандер-М" по житлових кварталах міста", – ідеться в повідомленні.

Крім того в Страткомі додали, що удар по цивільних Одеси – черговий воєнний злочин російської армії.