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Стратком спростовує інформацію про нібито удар по штабу ЗСУ в Одесі

Російські війська вдарили трьома ракетами "Іскандер-М" по житлових кварталах міста.

Стратком спростовує інформацію про нібито удар по штабу ЗСУ в Одесі
російська брахня
Фото: Стратком

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував черговий російський фейк про нібито ураження штабу Збройних сил України в Одесі у ніч 1 травня.

Про це Стратком розповідає у Telegram.

"Брехня: у ніч з 30 квітня на 1 травня росіяни вдарили ракетами по штабу Збройних сил України в Одесі. Про це пишуть російські ЗМІ. Правда: російські війська вдарили трьома ракетами "Іскандер-М" по житлових кварталах міста", – ідеться в повідомленні.

Крім того в Страткомі додали, що удар по цивільних Одеси – черговий воєнний злочин російської армії.

  • Уночі 1 травня ворог завдав ударів балістикою по житловому кварталі Одеси. Загинули цивільні.
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