На Сумщині ввели додаткові обмеження у 15 прикордонних громадах, що межують з Росією

На Сумщині обласна військова адміністрація ввела додаткові обмеження у 15 прикордонних громадах, що межують з Росією.

Відповідний документ оприлюднила Сумська ОВА 1 травня.

У громадах, розташованих у прикордонній п'ятикілометровій зоні Сумщини біля кордону з Росією, із 22 квітня вводяться додаткові тимчасові обмеження особливого режиму.

Ідеться про Білопільську, Великописарівську, Дружбівську, Есманську, Зноб-Новгородську, Краснопільську, Миколаївську (сільську), Миропільську, Новослобідську, Путивльську, Свєську, Середино-Будську, Хотинську, Юнаківську, Шалигинську територіальні громади.

Зокрема, діє заборона на вільний в'їзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб та виконання робіт, не пов’язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огороджень, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій. Також якщо це не пов'язано із проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх запобіганням, розкриттям і розслідуванням.

Також, проведення робіт, не пов’язаних із виконанням завдань під час підготовки і ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону заборонено.

До того ж, діє заборона на посів високорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур на відстані 500 метрів навколо фортифікаційних споруд на території Сумської області.

Водночас, дозволяється за межами окремих елементів фортифікаційних споруд на території Сумської області посів низькорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур.