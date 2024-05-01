Міноборони домовляється з однією із найбільших супутникових компаній, щоб обмежити зйомки території України

Міністерство оборони співпрацюватиме з однією з найбільших супутникових компаній задля обмеження космічної зйомки території України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Із цього приводу уже відбулася зустріч керівництва Міноборони і компанії. Її назву не розголошують із міркувань безпеки.

"Щодня супутникові компанії проводять зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом. Тому ми вдячні партнерам за готовність підписати меморандум з нами і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок нашої території. Ця співпраця має стати прикладом для інших супутникових компаній. В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображень України ворогом!", — підкреслила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Українське відомство також планує продовження контракту з супутниковою компанією, щоби замовляти актуальні знімки території України в цілях оборони та безпеки.