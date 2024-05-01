Проросійський пропагандист Марчевський отримав тимчасовий захист у Словаччині

Проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський отримав статус тимчасового захисту у Словаччині, передає "Європейська правда" з посиланням на Denik N.
Адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко підтвердив цю інформацію.
МВС Словаччини, яке оформляло статус, повідомило, що тривалий час вивчає цю справу й після розслідування надасть інформацію про неї. Перед цим очільник відомства Матуш Шутай Ешток відмовився від коментарів.
- Цьогоріч у березні уряд Чехії розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. До санкційного списку потрапили екснардеп Віктор Медведчук і пропагандист Артем Марчевський.
- За даними чеських спецслужб, Марчевський керував зареєстрованим у Чехії сайтом Voice of Europe, що поширював антиукраїнську пропаганду.
- Видання Politico перевірило всі 50 відео на YouTube-каналі «Голосу Європи», і дослідження показало, що 16 членів Європейського парламенту співпрацювали з цим виданням — усі вони від радикально правих до крайніх правих. Депутати Європарламенту та політики з урядів країн Центральної та Східної Європи дали відеоінтерв’ю каналу, у якого лише 351 підписник на YouTube і лише 60 000 переглядів з минулого літа.
- Щоправда, охоплення Voice of Europe на платформах соціальних мереж X і Facebook було набагато ширшим, його обліковий запис на X усе ще працює.
- У березні декілька депутатів Європейського парламенту закликали розпочати розслідування ймовірного підкупу Росією європейських політиків, схему якого викрила Чехія.