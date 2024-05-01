Проросійський пропагандист Марчевський отримав тимчасовий захист у Словаччині

Словацьке МВС пообіцяло оприлюднити більше інформації в цій справі, коли завершить розслідування.

Проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський отримав статус тимчасового захисту у Словаччині, передає "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

Адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко підтвердив цю інформацію.

МВС Словаччини, яке оформляло статус, повідомило, що тривалий час вивчає цю справу й після розслідування надасть інформацію про неї. Перед цим очільник відомства Матуш Шутай Ешток відмовився від коментарів.