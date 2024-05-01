Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Внаслідок атаки на Одесу шестеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу шестеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
ГоловнаСвіт

Проросійський пропагандист Марчевський отримав тимчасовий захист у Словаччині

Словацьке МВС пообіцяло оприлюднити більше інформації в цій справі, коли завершить розслідування.

Проросійський пропагандист Марчевський отримав тимчасовий захист у Словаччині
Артем Марчевський
Фото: zagittya.com.ua

Проросійський пропагандист, ексгенпродюсер телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський отримав статус тимчасового захисту у Словаччині, передає "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

Адвокат Марчевського Леонід Кушнаренко підтвердив цю інформацію.

МВС Словаччини, яке оформляло статус, повідомило, що тривалий час вивчає цю справу й після розслідування надасть інформацію про неї. Перед цим очільник відомства Матуш Шутай Ешток відмовився від коментарів.

  • Цьогоріч у березні уряд Чехії розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. До санкційного списку потрапили екснардеп Віктор Медведчук і пропагандист Артем Марчевський.
  • За даними чеських спецслужб, Марчевський керував зареєстрованим у Чехії сайтом Voice of Europe, що поширював антиукраїнську пропаганду.
  • Видання Politico перевірило всі 50 відео на YouTube-каналі «Голосу Європи», і дослідження показало, що 16 членів Європейського парламенту співпрацювали з цим виданням — усі вони від радикально правих до крайніх правих. Депутати Європарламенту та політики з урядів країн Центральної та Східної Європи дали відеоінтерв’ю каналу, у якого лише 351 підписник на YouTube і лише 60 000 переглядів з минулого літа.
  • Щоправда, охоплення Voice of Europe на платформах соціальних мереж X і Facebook було набагато ширшим, його обліковий запис на X усе ще працює.
  • У березні декілька депутатів Європейського парламенту закликали розпочати розслідування ймовірного підкупу Росією європейських політиків, схему якого викрила Чехія.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies