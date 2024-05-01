Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Блінкен пообіцяв успішну Україну і заявив, що чекає на готовність РФ до переговорів
Блінкен пообіцяв успішну Україну і заявив, що чекає на готовність РФ до переговорів
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
ГоловнаСвіт

МЗС за допомогою штучного інтелекту створило представницю з консульських питань – Вікторію Ші

Прототипом Вікторії є реальна людина – співачка. 

МЗС за допомогою штучного інтелекту створило представницю з консульських питань – Вікторію Ші
Вікторія Ші
Фото: скріншот відео

Міністерство закордонних справ України за допомогою технологій штучного інтелекту створило представницю з консульських питань – Вікторію Ші.

Це цифрова особа, яка коментуватиме консульську інформацію для медіа. Коментарі Вікторії Ші з'являтимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках у соцмережах, також їх передаватимуть журналістам, повідомили в міністерстві.

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування – це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі", – сказав міністр Дмитро Кулеба

МЗС попередило, що єдиними оригінальними відео із заявами Вікторії є ті, що містять QR-код із посиланням на офіційну сторінку МЗС, де розміщений текст звернення.

Вікторію Ші створили на основі реальної людини – української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її. Консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші. 

"Моє імʼя символізує нашу головну мету – перемогу України, а прізвище – штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", – сказала Вікторія Ші. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies