Міністерство закордонних справ України за допомогою технологій штучного інтелекту створило представницю з консульських питань – Вікторію Ші.

Це цифрова особа, яка коментуватиме консульську інформацію для медіа. Коментарі Вікторії Ші з'являтимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках у соцмережах, також їх передаватимуть журналістам, повідомили в міністерстві.

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування – це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Українська дипломатія зараз посилює свої спроможності і робить технологічний стрибок, якого досі не зробила жодна дипломатична служба в світі", – сказав міністр Дмитро Кулеба.

МЗС попередило, що єдиними оригінальними відео із заявами Вікторії є ті, що містять QR-код із посиланням на офіційну сторінку МЗС, де розміщений текст звернення.

Вікторію Ші створили на основі реальної людини – української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її. Консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші.

"Моє імʼя символізує нашу головну мету – перемогу України, а прізвище – штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", – сказала Вікторія Ші.