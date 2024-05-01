Сенат США схвалив заборону на імпорт російського урану

Документ діє до 2040 року, до 2028-ого передбачені певні послаблення.

Американський Сенат одноголосно підтримав заборону імпорту уранового ядерного палива з Росії. Законопроєкт спрямовано до президента Джо Байдена, він набуде чинності через 90 днів після підписання.

Як пише Bloomberg, документ забороняє ввозити уран з РФ до 2040-го, проте містить певні відступи, можливі до січня 2028-го. Якщо міністерство енергетики США не матиме інших джерел постачання, воно зможе окремо видавати дозвіл на завезення певної кількості палива.

Росія була для США головним постачальником урану, забезпечуючи близько чверті імпорту, необхідного для роботи 90 американських реакторів. На цьому Кремль щорічно заробляв 1 мільярд доларів. У Білому домі називали заборону питанням національної безпеки.

Сенатор від Вайомінгу Джон Барасо сказав, що закон допоможе зменшити фінансування Роісї, оживити американське виробництво урану і стимулювати інвестиції в систему постачань ядерного палива, наводить його слова російськомовне бюро "Радіо Свободи".

В його штаті є поклади урану, достатні, за словами Барасо, для повноцінної заміни урану з Росії.

Необхідно покінчити з небезпечною залежністю Америки від російського збагаченого урану. Ухвалення законодавства він вважає важливим кроком, що допоможе покласти край контролю Росії над глобальною системою постачань ядерного палива, додав сенатор від Айдахо Джим Ріш.

Торік Росія заробила на продажі урану до США $1,2 млрд – на 43% більше, ніж у 2022. Протягом року світові ціни урану зросли на 70%. РФ є основним експортером урану до Штатів.