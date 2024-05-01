Блінкен зустрівся із президентом Ізраїлю і обговорив запобігання ескалації війни

Блінкен підтвердив прихильність Сполучених Штатів до забезпечення безпеки Ізраїлю.

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Ентоні Блінкен та Іцхак Ґерцог

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся 1 травня у Тель-Авіві із президентом Ізраїлю Іцхаком Ґерцогом.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Блінкен підтвердив прихильність Сполучених Штатів до забезпечення безпеки Ізраїлю та обговорив останні зусилля щодо досягнення припинення вогню, яке гарантує звільнення заручників.

Також Блінкен і Ґерцог обговорили важливість термінової доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Смугу Гази й запобігання регіональній ескалації.