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Блінкен зустрівся із президентом Ізраїлю і обговорив запобігання ескалації війни

Блінкен підтвердив прихильність Сполучених Штатів до забезпечення безпеки Ізраїлю.

Блінкен зустрівся із президентом Ізраїлю і обговорив запобігання ескалації війни
Ентоні Блінкен та Іцхак Ґерцог
Фото: Х/Secretary Antony Blinken

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся 1 травня у Тель-Авіві із президентом Ізраїлю Іцхаком Ґерцогом

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Блінкен підтвердив прихильність Сполучених Штатів до забезпечення безпеки Ізраїлю та обговорив останні зусилля щодо досягнення припинення вогню, яке гарантує звільнення заручників. 

Також Блінкен і Ґерцог обговорили важливість термінової доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Смугу Гази й запобігання регіональній ескалації. 

  • Цього ж дня держсекретар США зустрівся у Єрусалимі з главою ізраїльського уряду Беньяміном Нетаньягу щодо ситуації в Газі.
  • Спершу відбулася приватна зустріч в офісі прем'єр-міністра, а опісля провели розширене засідання.
  • Держдеп згодом повідомив, що Блінкен вважає ХАМАС перепоною до припинення вогню в Смузі Гази.
  • The Times of Israel із посиланням на свої джерела повідомило, що Нетаньягу на зустрічі сказав, що він не прийме угоду про припинення війни в Газі в обмін на звільнення заручників. Нетаньягу підкреслив, що хоче знищити ХАМАС, а операція в Рафаху ні від чого не залежить.
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