В університеті Лос-Анджелеса були зіткнення. Очевидці кажуть: між проізраїльськими і пропалестинськими протестувальниками

У Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса відбулися сутички між проізраїльськими й пропалестинськими мітингарями. На місце прибули правоохоронці, пише BBC.

Один очевидець стверджує, що на пропалестинських мітингарів нібито напали "проізраїльські контрпротестувальники", які жбурляли фаєри, пляшки з водою та використали сльозогінний газ. Правоохоронці приїхали, коли адміністрація університету повідомила про незаконне зібрання.

Зіткнення відбулися після того, як у Нью-Йорку поліція розблокувала кампус університету, який оточили пропалестинські мітингарі. Там затримали близько ста людей. Окрім того, в коледжі Нью-Йорка арештували десятки людей під час нічної акції протесту в кампусі в Гарлемі. В Університеті Північної Кароліни Чапел-Хілл щонайменше 36 протестувальників затримали під час наметового протесту. В Університеті Флориди арештували п'ятьох осіб.

"Сьогодні вночі в таборі сталися жахливі акти насильства, і ми негайно звернулися до правоохоронних органів по взаємну допомогу", – сказала віцеканцлерка Каліфорнійського університету Мері Осако.