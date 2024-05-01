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В університеті Лос-Анджелеса були зіткнення. Очевидці кажуть: між проізраїльськими і пропалестинськими протестувальниками

На місце прибули правоохоронці.

В університеті Лос-Анджелеса були зіткнення. Очевидці кажуть: між проізраїльськими і пропалестинськими протестувальниками
Мітнги в Лос-Анджелесі
Фото: ABC7, BBC

У Каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса відбулися сутички між проізраїльськими й пропалестинськими мітингарями. На місце прибули правоохоронці, пише BBC.

Один очевидець стверджує, що на пропалестинських мітингарів нібито напали "проізраїльські контрпротестувальники", які жбурляли фаєри, пляшки з водою та використали сльозогінний газ. Правоохоронці приїхали, коли адміністрація університету повідомила про незаконне зібрання. 

Зіткнення відбулися після того, як у Нью-Йорку поліція розблокувала кампус університету, який оточили пропалестинські мітингарі. Там затримали близько ста людей. Окрім того, в коледжі Нью-Йорка арештували десятки людей під час нічної акції протесту в кампусі в Гарлемі. В Університеті Північної Кароліни Чапел-Хілл щонайменше 36 протестувальників затримали під час наметового протесту. В Університеті Флориди арештували п'ятьох осіб.

"Сьогодні вночі в таборі сталися жахливі акти насильства, і ми негайно звернулися до правоохоронних органів по взаємну допомогу", – сказала віцеканцлерка Каліфорнійського університету Мері Осако.

  • Після початку війни між ХАМАС і Ізраїлем у світі почалися мітинги на підтримку різних сторін. Учасники пропалестинських мітингів переважно виступають проти війни в Смузі Гази.
  • Чимало мітингів відбуваються в Штатах, які допомагають Ізраїлю озброєнням.
  • У грудні в США на одному протесті арештували близько 60 людей, які перешкоджали руху поблизу аеропортів.
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