Чеська та бельгійська влада в березні назвали YouTube-канал “Голос Європи” прикриттям для російської пропаганди та дезінформації.

Видання Politico проаналізувало 50 відео на YouTube-каналі російської пропаганди “Голос Європи” (Voice of Europe), з яким співпрацювали 16 євродепутатів.

“Якщо це війна цивілізацій, я сподіваюся, що цивілізація в Україні програє”, – сказав Марсель де Грааф, нідерландський ультраправий законодавець, з телестудії прямо в Європейському парламенті в жовтні минулого року.

“Україна має стати демілітаризованою буферною зоною”, – заявив ультраправий політик із Німеччини Максиміліан Кра, звертаючись до інших чотирьох учасників у студії. Дебати були організовані «Голосом Європи», інформаційним агентством, яке чеська та бельгійська влада в березні назвала прикриттям для російської пропаганди та дезінформації.

Влада Чехії наклала санкції на двох керівників «Голосу Європи», один з яких — давній друг російського лідера Володимира Путіна, український олігарх Віктор Медведчук.

Перевірка Politico всіх 50 відео на YouTube-каналі «Голосу Європи» показала, що 16 членів Європейського парламенту співпрацювали з цим виданням — усі вони від радикально правих до крайніх правих. Депутати Європарламенту та політики з урядів країн Центральної та Східної Європи дали відеоінтерв’ю каналу, у якого лише 351 підписник на YouTube і лише 60 000 переглядів з минулого літа.

Однак його охоплення на платформах соціальних мереж X і Facebook було набагато ширшим, і його обліковий запис на X все ще працює. У довгому пості на X його обліковий запис звинуватив «глобалістські ЗМІ» у «диких спекуляціях і абсурдних звинуваченнях» щодо їхніх зв’язків з Росією, які, як вони наполягали, були безпідставними.

13 євродепутатів, з якими Politico вдалося зв’язатися, заперечували, що брали або їм пропонували гроші.

Більшість євродепутатів сказали, що не можуть пригадати, хто запросив їх на дебати, як з ними зв’язалися чи хто брав у них особисті інтерв’ю в їхніх парламентських офісах.

Після викриття YouTube видалив зі свого веб-сайту десятки відео, знятих у парламенті, через порушення політики щодо оманливого контенту. Хоча прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо стверджував, що члени Європарламенту отримували гроші від організації, немає жодних доказів того, що ці депутати брали гроші за такі виступи, зазначає Politico.