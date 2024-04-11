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Шмигаль зустрівся з Фіцо у Словаччині. Сторони обговорять співпрацю у сфері енергетики і Формулу миру

Планується підписання низки двосторонніх документів.

Шмигаль зустрівся з Фіцо у Словаччині. Сторони обговорять співпрацю у сфері енергетики і Формулу миру
Роберт Фіцо і Денис Шмигаль, Словаччина, 11 квітня 2024
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Словаччини, де зустрівся зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. 

Про це повідомляє пресслужба прем’єр-міністра України. 

“Прибули в Словаччину для проведення міжурядових консультацій. На порядку денному, зокрема, співпраця у сфері енергетики, логістика, торгівля, підтримка Формули миру Президента України”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що за підсумками консультацій планується підписання низки двосторонніх документів.

Нагадаємо, на минулих вихідних у Словаччині пройшли вибори президента. Новим главою держави став соратник Фіцо — проросійський Петер Пеллегріні.

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