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У Києві в квітні зафіксували 13 температурних рекордів

Цей квітень став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки.

У Києві в квітні зафіксували 13 температурних рекордів
Фото: pixabay

Середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 12,8°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С. Він став третім найтеплішим у рейтингу спостережень за 144 роки, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 20 квітня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -0,2°С, а найтепліше – 2 числа, коли максимальна температура підвищилась до +26,9°, встановивши таким чином температурний рекорд. У Києві з 1 по 11 квітня було зафіксовано 13 температурних рекордів.

Опадів на проспекті Науки випало 78 мм або майже дві місячні норми – 186%.

Нагадаємо, березень цього року став найтеплішим за весь час спостережень – із середньою температурою +14,14 градуса за Цельсієм.

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