В ГУР оцінили кількість ракет, які залишилися в Росії

Мова про "Калібри", "Циркони", "Онікси" та Х-59/69.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли орієнтовні запаси в Росії ракет типу "Калібрів", "Оніксів", "Цирконів" та Х-59/69, зокрема і спроможності їх виробляти.

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

За інформацією розвідки, станом на кінець квітня 2024 на озброєнні ЗС РФ перебувають близько 40 одиниць гіперзвукових протикорабельних ракет 3М22 "Циркон", а виробляє Росія їх приблизно до десяти одиниць на місяць.

Щодо ракет 3M55/3М55М "Онікс", то в запасах РФ є 400 одиниць, а темпи виробництва – до десяти ракет на місяць.

"Калібри" у Росії наразі залишилися до 270 одиниць. Щомісяця агресор виготовляє до 30-40 одиниць.

Керованих авіаційних ракет Х-69 – 45 одиниць. Темпи виробництва – 1-3 одиниці на місяць.