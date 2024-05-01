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Через російські обстріли загинула ще одна жителька Харківщини (доповнено)

Трагедія стала в селі Лелюківка, яке росіяни обстріляли ракетами.

Через російські обстріли загинула ще одна жителька Харківщини (доповнено)

Через російські обстріли 1 травня загинула ще одна жителька Харківщини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько 12 години рашисти обстріляли село Лелюківку Куп'янського району. Унаслідок атаки загинула 67-річна жителька. Вона отримала поранення, від яких померла в лікарні.

Доповнення. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог застосував дві ракети. У населеному пункті пошкоджені також житлові будинки. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині. Загинули люди, є поранені.
  • Також на околиці Харкова, у Київському районі був "приліт" по цивільній інфраструктурі.
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