Через російські обстріли загинула ще одна жителька Харківщини (доповнено)

Через російські обстріли 1 травня загинула ще одна жителька Харківщини.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько 12 години рашисти обстріляли село Лелюківку Куп'янського району. Унаслідок атаки загинула 67-річна жителька. Вона отримала поранення, від яких померла в лікарні.

Доповнення. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог застосував дві ракети. У населеному пункті пошкоджені також житлові будинки. За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).