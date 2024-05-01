Заяви КДБ Білорусі про українських терористів – це виконання вказівки Путіна, - військові в проєкті "Про війну"

КДБ Білорусі, заявляючи про терористичну загрозу Білорусі з боку України виконують вказівку Путіна, інформаційно допомагаючи російській армії готувати наступ на Донбасі.

Про це йшлося в новому випуску спільного проєкту Центру протидії дезінформації РНБО та «Укрінформу» «Про війну».

Зокрема, кментуючи заяву голови КДБ Білорусі Івана Тертеля, яке призвело до евакуації двох київських дитячих лікарень, керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що в даному випадку Тертель «відпрацював типово російську історію».

«Спочатку Олександр Лукашенко почав говорити про те, що на кордонах білорусі напруга. І на кордоні з Європою, і з Україною. Є загроза Білорусі, якісь дрони летіли, щось ще... Тепер виходить ось цей голова КДБ і починає далі нагнітати. Путін, я так розумію, дав команду, враховуючи що вони планують на сході наступати, акумулюють сили, їм потрібно розтягнути максимально наші сили», - зазначив Андрій Коваленко.

Він також нагадав, що росіяни підвели на півдні артилерійську бригаду ближче до лінії фронту, з півночі створюється угруповання «Сєвєр» на більш ніж 40 тисяч військових. В такий спосіб росіяни намагаються сковувати наші сили

«Тепер Білорусь нагадала про себе, відповідно, щоб на білоруському кордоні не розслаблялися, а Україна була змушена тримати там сили. Таким чином він намагається розтягнути українські війська, щоб провернути свій удар на Сході», - пояснив керівник ЦПД.

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, в Білорусі відбувалися VII всебілоруські народні збори. Під час цього заходу голова КДБ Білорусі Іван Тертель зі сцени заявив, що в Києві в лікарнях на вулиці Богатирській 30 і 32 нібито ховаються терористи та наголосив, що буде протидіяти їм «за законами воєнного часу».