Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту

Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО «Справа Громад» не лише купує техніку та зброю для фронту, а й фінансує виробництво необхідних у військах модулів – командно-штабних пунктів, пересувних майстерень, шиномонтажів та побутових комплексів. Про це повідомляє пресслужба «Європейської Солідарності», яку очолює Петро Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org Пересувний шиномонтаж

При цьому зазначається, що усю зазначену продукцію виробляють українські підприємства в різних містах. Сума, вкладена у виробництво техніки для ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, вже перевищила 400 млн грн. А обсяги допомоги фронту – «це тисячі дронів різних модифікацій, сотні вантажівок, бронемашини, будівельна техніка, боєприпаси і спорядження – перевищують 5 млрд грн».

Як розповідає Порошенко, над розробкою кожного нового модуля працює команда інженерів, логістів та конструкторів. Вони ретельно досліджують потреби військових і особливості роботи в польових умовах. Саме тому кожна одиниця техніки – не тільки функціональна, а й зручна та комфортна для військових.

«Тут продумують кожну дрібницю – від міцної кавоварки до індивідуального сейфу для речей. Інструменти у пересувних майстернях – нові, техніку обовʼязково забезпечують автономним живленням – генераторами чи зарядними станціями, залежно від потреби та умов роботи. Деякі ідеї намагаються копіювати інші фонди, деякі з цих проєктів не реалізовує більше ніхто в Україні, але на них дуже чекають наші воїни», – говорить Порошенко.

За його словами, для екіпажів новітніх РЕБ-систем «Ай-Петрі СВ» створені всі умови, аби оперативно розгорнути роботу і так само оперативно змінити дислокацію. «Пункти управління «Ай-Петрі» та «Посейдонами» — місце, де виконують свої бойові завдання оператори наших найсучасніших технологічних розробок. Загалом виготовили вже 32 штуки», – говорить Порошенко.



Фото: eurosolidarity.org Пересувна майстерня

Пересувна авторемонтна майстерня дає можливість не гнати автомобілі для того, щоб «перевзутися» за 400-500 км, а безпосередньо на лінії фронту замінити будь-які типи шині та коліс. Таких майстерень для фронту зробили вже 60, і попит на них стабільний.

Прально-душові комплекси – абсолютний хіт на фронті, зазначає експрезидент, їх вже виготовили 165 одиниць. Тут є баки для води, твердопаливний котел, який швидко нагріває воду, душові точки, а також пральні і сушильні машини. Струм забезпечує потужний генератор. Такий побутовий бокс за потреби легко перевозити. На цю програму витратили вже понад 130 млн.

Фото: eurosolidarity.org Прально-душовий комплекс

«Майже 200 тисяч військовослужбовців щотижнево мають можливість попрати, прийняти душ, забезпечити чистоту, здоров’я і гарний бойовий настрій для того, щоб мочити ворога», – додає Порошенко.

Ще один проєкт – мобільна їдальня — створений, щоб забезпечити гідні умови для солдатів, розроблений на замовлення бійців, які постійно перебувають у польових умовах і повинні часто переїжджати. Загалом виготовили вже 3 таких вагончика.

Фото: eurosolidarity.org Мобільна їдальня

А мобільних штабних пунктів, які почали робити на прохання військових льотчиків, вже виготовили 6 одиниць.



Фото: eurosolidarity.org Штабний пункт

«Це наша гордість і наш внесок у Перемогу. Продовжуємо працювати і будемо розширювати виробництво. Адже до цього звіту не потрапили наші нові розробки: ані «Ай-Петрі», ані бойові модулі, які вже діють. Дякую нашим воїнам та нашим волонтерам, які щосили наближають Перемогу», – говорить Петро Порошенко.

