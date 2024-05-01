Порошенко показав техніку, яку виробляють для фронту

Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО «Справа Громад» не лише купує техніку та зброю для фронту, а й фінансує виробництво необхідних у військах модулів – командно-штабних пунктів, пересувних майстерень, шиномонтажів та побутових комплексів. Про це повідомляє пресслужба «Європейської Солідарності», яку очолює Петро Порошенко.
При цьому зазначається, що усю зазначену продукцію виробляють українські підприємства в різних містах. Сума, вкладена у виробництво техніки для ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, вже перевищила 400 млн грн. А обсяги допомоги фронту – «це тисячі дронів різних модифікацій, сотні вантажівок, бронемашини, будівельна техніка, боєприпаси і спорядження – перевищують 5 млрд грн».
Як розповідає Порошенко, над розробкою кожного нового модуля працює команда інженерів, логістів та конструкторів. Вони ретельно досліджують потреби військових і особливості роботи в польових умовах. Саме тому кожна одиниця техніки – не тільки функціональна, а й зручна та комфортна для військових.
«Тут продумують кожну дрібницю – від міцної кавоварки до індивідуального сейфу для речей. Інструменти у пересувних майстернях – нові, техніку обовʼязково забезпечують автономним живленням – генераторами чи зарядними станціями, залежно від потреби та умов роботи. Деякі ідеї намагаються копіювати інші фонди, деякі з цих проєктів не реалізовує більше ніхто в Україні, але на них дуже чекають наші воїни», – говорить Порошенко.
За його словами, для екіпажів новітніх РЕБ-систем «Ай-Петрі СВ» створені всі умови, аби оперативно розгорнути роботу і так само оперативно змінити дислокацію. «Пункти управління «Ай-Петрі» та «Посейдонами» — місце, де виконують свої бойові завдання оператори наших найсучасніших технологічних розробок. Загалом виготовили вже 32 штуки», – говорить Порошенко.
Пересувна авторемонтна майстерня дає можливість не гнати автомобілі для того, щоб «перевзутися» за 400-500 км, а безпосередньо на лінії фронту замінити будь-які типи шині та коліс. Таких майстерень для фронту зробили вже 60, і попит на них стабільний.
Прально-душові комплекси – абсолютний хіт на фронті, зазначає експрезидент, їх вже виготовили 165 одиниць. Тут є баки для води, твердопаливний котел, який швидко нагріває воду, душові точки, а також пральні і сушильні машини. Струм забезпечує потужний генератор. Такий побутовий бокс за потреби легко перевозити. На цю програму витратили вже понад 130 млн.
«Майже 200 тисяч військовослужбовців щотижнево мають можливість попрати, прийняти душ, забезпечити чистоту, здоров’я і гарний бойовий настрій для того, щоб мочити ворога», – додає Порошенко.
Ще один проєкт – мобільна їдальня — створений, щоб забезпечити гідні умови для солдатів, розроблений на замовлення бійців, які постійно перебувають у польових умовах і повинні часто переїжджати. Загалом виготовили вже 3 таких вагончика.
А мобільних штабних пунктів, які почали робити на прохання військових льотчиків, вже виготовили 6 одиниць.
«Це наша гордість і наш внесок у Перемогу. Продовжуємо працювати і будемо розширювати виробництво. Адже до цього звіту не потрапили наші нові розробки: ані «Ай-Петрі», ані бойові модулі, які вже діють. Дякую нашим воїнам та нашим волонтерам, які щосили наближають Перемогу», – говорить Петро Порошенко.