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Третя штурмова бригада отримала 20 пікапів від столичної громади

Автомобілі вже сьогодні вирушать на фронт.

Третя штурмова бригада отримала 20 пікапів від столичної громади
Пікапи від київської громади
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 3 ОШБр 20 позашляховиків, які були придбані за кошти столичної громади. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі. 

«Сьогодні передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ 20 автівок — новеньких пікапів Toyota Hilux. Які вже сьогодні вирушать на фронт. Від початку цього року для 3-ї бригади місто виділило з бюджету 60 мільйонів гривень. На половину цих коштів вже закупили ці пікапи», - повідомив Віталій Кличко.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва також зазначив, що сьогодні під ранок повернувся з Донбасу, куди відвозив допомогу для кількох підрозділів на передову — fpv-дрони та системи Starlink. 

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Кличко наголосив, що Київ продовжить допомагати захисникам. 

«Від початку року Київ виділив з бюджету вже майже 6,5 млрд гривень на потреби військових. І ми продовжимо збільшувати допомогу!» - підкреслив Віталій Кличко. 

Раніше Віталій Кличко передав від громади Києва 500 fpv-дронів бійцям батальйону «Свобода» 4 бригади Нацгвардії «Рубіж». 

Також Кличко повідомляв, що на квітневій сесії Київради допомогу захисникам з бюджету столиці було збільшено на понад 1,5 млрд гривень. Таким чином цього року столиця виділила вже 6,5 млрд гривень силам безпеки та оборони.

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