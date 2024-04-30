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Україна буде в НАТО тільки після перемоги, – Зеленський

Глава держави вважає, що під час війни Україну не приймуть до Альянсу.

Україна буде в НАТО тільки після перемоги, – Зеленський
Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг в Національному університеті оборони, квітень 2024
Фото: Офіс Генпрокурора

Президент України Володимир Зеленський під час спільного з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом візиту до Національного університету оборони заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з РФ. 

"Ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас приймуть у НАТО”, – сказав Зеленський. 

Він зазначив, що для когось із членів НАТО це (вступ України до Альянсу, – ред.) ризик, у когось є просто скепсис. 

"Питання про НАТО – це питання більшості, а більшість – це питання політичне. Щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", – пояснив Зеленський.

Також глава держави висловив думку, що війна з РФ йде, серед іншого, бо Україну раніше не прийняли до Альянсу. 

"Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами. У них був діалог, вона робила все, щоб Україну не взяли не лише в НАТО, і у Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалася. І щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації. Тому, щоб відірватися від цього впливу, треба захистити свою незалежність із результатом «перемога»", – зауважив глава держави.

  • 29 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Зокрема, він заявив, що НАТО дедалі більше інтегрує Україну у свою структуру й освітні програми. 
  • Під час свого візиту до Києва Столтенберг ініціював створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро.
  • Також генсек Альянсу заявив, що Україна стане членом НАТО, коли настане відповідний момент. Але навряд це буде цьогорічний саміт у Вільнюсі.
  • Про неможливість вступу України до завершення війни раніше говорили і в самому Альянсі. 
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