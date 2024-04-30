Глава держави вважає, що під час війни Україну не приймуть до Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський під час спільного з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом візиту до Національного університету оборони заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з РФ.

"Ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас приймуть у НАТО”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що для когось із членів НАТО це (вступ України до Альянсу, – ред.) ризик, у когось є просто скепсис.

"Питання про НАТО – це питання більшості, а більшість – це питання політичне. Щоб політично Україну взяли в Альянс, для цього потрібна перемога", – пояснив Зеленський.

Також глава держави висловив думку, що війна з РФ йде, серед іншого, бо Україну раніше не прийняли до Альянсу.

"Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами. У них був діалог, вона робила все, щоб Україну не взяли не лише в НАТО, і у Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалася. І щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації. Тому, щоб відірватися від цього впливу, треба захистити свою незалежність із результатом «перемога»", – зауважив глава держави.