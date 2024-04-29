​Столтенберг: Україна стане членом НАТО, коли настане відповідний момент. Але навряд це буде саміт у Вільнюсі

Генсек Альянсу заявив, що країни – члени НАТО посилюють власне оборонне виробництво та працюють над спільним виробництвом з Україною.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Києві заявив, що Україна стане членом Альянсу, як тільки настане відповідний момент. Однак він не вірить, що це відбудеться в липні

"Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотний шлях до членства в Альянсі. Коли настане відповідний момент, Україна зможе стати членом НАТО негайно. З нетерпінням чекаю на той день, коли український прапор замайорить біля штаб-квартири НАТО", – запевнив Генеральний секретар Альянсу.

Він додав, що країни – члени НАТО посилюють власне оборонне виробництво та працюють над спільним виробництвом з Україною.

Фото: Офіс президента Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський

Також під час зустрічі ішлося про підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні.

Зеленський заявив, що саміт може стати "моментом сили для Альянсу або – ні".

"Саме там вирішиться, чи буде у ворога Альянсу можливість накладати вето на посилення НАТО. І це вирішується саме в питанні щодо України. Україна заслуговує на запрошення до НАТО. І нашою силою, і нашим захистом спільних цінностей, і нашим значенням для майбутнього всієї Євроатлантики", – наголосив президент.

Столтенберг вважає, що навряд консенсусу щодо вступу України вдасться досягти на липневому саміті. Він додав, що Київ повинен виконати політичні умови для вступу.

"Я дійсно вважаю, що Україна має право на місце в НАТО6 і ми будемо робити все, щоб забезпечити те, що Україна стане членом цього Альянсу. Для того, щоб рішення було прийняте, нам необхідно, щоб всі члени Альянсу з цим погодилися. Нам потрібен консенсус, не більшість, а щоби всі 32 члени погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні", – сказав генсек.

Це вже третій візит Єнса Столтенберга в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. До цього Генсек НАТО приїздив до нашої країни у квітні та вересні торік.