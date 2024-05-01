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Росіяни за квітень втратили понад 300 танків та майже 27 тисяч військових, — Міноборони

У квітні ЗСУ знищили 1 ворожий літак, 300 танків та 26 940 російських окупантів.

Росіяни за квітень втратили понад 300 танків та майже 27 тисяч військових, — Міноборони
Фото: скрин відео

За квітень Сили оборони ліквідували 26 960 російських окупантів і знищили 4 508 одиниць озброєння та військової техніки. Також, ЗСУ вдалося знищити літак ворога.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема, наші оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

  • 326 танків,
  • 746 бойових броньованих машин,
  • 942 артилерійські системи,
  • 30 РСЗВ,
  • 36 установок ППО,
  • 1423 одиниці автотехніки,
  • 154 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками збито літак, а також 781 БпЛА та 69 ворожих ракет.

  • За добу, 1 травня, Сили оборони знищили 1120 окупантів та три одиниці спецтехніки.
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