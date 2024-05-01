Росіяни за квітень втратили понад 300 танків та майже 27 тисяч військових, — Міноборони

У квітні ЗСУ знищили 1 ворожий літак, 300 танків та 26 940 російських окупантів.

За квітень Сили оборони ліквідували 26 960 російських окупантів і знищили 4 508 одиниць озброєння та військової техніки. Також, ЗСУ вдалося знищити літак ворога.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Зокрема, наші оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

Фото: Олександр Павлюк

326 танків,

746 бойових броньованих машин,

942 артилерійські системи,

30 РСЗВ,

36 установок ППО,

1423 одиниці автотехніки,

154 одиниці спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками збито літак, а також 781 БпЛА та 69 ворожих ракет.