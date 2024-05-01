Росіяни за квітень втратили понад 300 танків та майже 27 тисяч військових, — Міноборони

За квітень Сили оборони ліквідували 26 960 російських окупантів і знищили 4 508 одиниць озброєння та військової техніки. Також, ЗСУ вдалося знищити літак ворога.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Зокрема, наші оборонці знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:
- 326 танків,
- 746 бойових броньованих машин,
- 942 артилерійські системи,
- 30 РСЗВ,
- 36 установок ППО,
- 1423 одиниці автотехніки,
- 154 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, нашими захисниками збито літак, а також 781 БпЛА та 69 ворожих ракет.
- За добу, 1 травня, Сили оборони знищили 1120 окупантів та три одиниці спецтехніки.