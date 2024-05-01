ЗСУ ліквідували 1120 окупантів протягом доби, – Генштаб

Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 469 840 чоловік особового складу та 12 024 артилерійських систем.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 469840 (+1120) осіб,
- танків ‒ 7312 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14067 (+21) од,
- артилерійських систем – 12024 (+13) од,
- РСЗВ – 1053 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 780 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9538 (+7),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16175 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1980 (+3).
Дані уточнюються.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також вночі силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальних БпЛА противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.