ЗСУ ліквідували 1120 окупантів протягом доби, – Генштаб

Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 469 840 чоловік особового складу та 12 024 артилерійських систем.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 469840 (+1120) осіб,

танків ‒ 7312 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14067 (+21) од,

артилерійських систем – 12024 (+13) од,

РСЗВ – 1053 (+0) од,

засоби ППО ‒ 780 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9538 (+7),

крилаті ракети ‒ 2126 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16175 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1980 (+3).

Фото: Генштаб Втрати окупантів

Дані уточнюються.