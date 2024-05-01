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ЗСУ ліквідували 1120 окупантів протягом доби, – Генштаб

Російська армія втратила 13 артилерійських систем і 5 танків.

ЗСУ ліквідували 1120 окупантів протягом доби, – Генштаб
Знищення ворожої техніки на Запорізькому напрямку
Фото: Скріншот відео ГУР

Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 469 840 чоловік особового складу та 12 024 артилерійських систем.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 469840 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 7312 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14067 (+21) од,
  • артилерійських систем –  12024 (+13) од,
  • РСЗВ – 1053 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 780 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9538 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16175 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1980 (+3).

Втрати окупантів
Фото: Генштаб
Втрати окупантів

Дані уточнюються.

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також вночі силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 розвідувальних БпЛА противника.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
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