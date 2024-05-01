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Від російських обстрілів 30 квітня на Донеччині загинули дві людини

Мирні мешканці загинули у селі Калинове та селищі Новоолександрівка. 

Від російських обстрілів 30 квітня на Донеччині загинули дві людини
Росіяни обстріляли Донеччину (архівне фото)
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Вчора, 30 квітня, у Донецькій області від обстрілів російської армії загинули двоє цивільних.

Про це повідомляє Суспільне Донбас з посиланням на речницю прокуратури Донеччини Анастасію Мєдвєдєву.

"30 квітня вночі російські війська завдали удару по селу Калинове Краматорського району, внаслідок чого у себе вдома загинув 71-річний чоловік", - повідомила Мєдвєдєва.

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Того ж дня російські окупанти завдали удару по селищу Новоолександрівка Покровського району. 

Внаслідок цього удару на своєму подвір'їʼ загинула жінка.

За цими фактами правоохоронці розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

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