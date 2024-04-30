Також евакуювали двох собак і кота Більчика, що не чує.

З Красногорівки евакуювали ще 6 людей

Поліцейські з групи “Білий Янгол” продовжують евакуювати мешканців Красногорівки у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

“Цього разу поліцейські врятували 6 людей, двох собак і кота Більчика, що не чує. Найстаршій евакуйованій - 87 років”, - йдеться у повідомленні.

Також вдалось евакуювати двох жителів з села Костянтинівка, що на лінії фронту.

В Красногорівці щодня є загиблі або поранені, яких також вивозять “білі янголи”.

Наразі у Красногорівці лишаються близько 1000 людей.

Хоча зв’язку в зоні бойових дій практично немає, до правоохоронців доходять смс від жителів.

Телефон групи “Білий Янгол” на Мар’їнському напрямку - 066-56-10-102.