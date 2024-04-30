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З Красногорівки евакуювали ще 6 людей

Також евакуювали двох собак і кота Більчика, що не чує.

З Красногорівки евакуювали ще 6 людей
З Красногорівки евакуювали ще 6 людей
Фото: Скріншот з відео

Поліцейські з групи “Білий Янгол” продовжують евакуювати мешканців Красногорівки у Донецькій області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Донецькій області.

“Цього разу поліцейські врятували 6 людей, двох собак і кота Більчика, що не чує. Найстаршій евакуйованій - 87 років”, - йдеться у повідомленні.

Також вдалось евакуювати двох жителів з села Костянтинівка, що на лінії фронту.

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В Красногорівці щодня є загиблі або поранені, яких також вивозять “білі янголи”. 

Наразі у Красногорівці лишаються близько 1000 людей.

Хоча зв’язку в зоні бойових дій практично немає, до правоохоронців доходять смс від жителів. 

Телефон групи “Білий Янгол” на Мар’їнському напрямку - 066-56-10-102.

  • 98-річна жінка самостійно вийшла із окупованої частини Очеретиного, що на Донеччині, щоб дістатися до вільної української території. 
  • 17 квітня із Покровська, що у Донецькій області, на Рівненщину потягом евакуювали 25 осіб. Серед них було 5 дітей та 2 людини з інвалідністю.
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