Поліцейські з групи “Білий Янгол” продовжують евакуювати мешканців Красногорівки у Донецькій області.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Донецькій області.
“Цього разу поліцейські врятували 6 людей, двох собак і кота Більчика, що не чує. Найстаршій евакуйованій - 87 років”, - йдеться у повідомленні.
Також вдалось евакуювати двох жителів з села Костянтинівка, що на лінії фронту.
В Красногорівці щодня є загиблі або поранені, яких також вивозять “білі янголи”.
Наразі у Красногорівці лишаються близько 1000 людей.
Хоча зв’язку в зоні бойових дій практично немає, до правоохоронців доходять смс від жителів.
Телефон групи “Білий Янгол” на Мар’їнському напрямку - 066-56-10-102.
- 98-річна жінка самостійно вийшла із окупованої частини Очеретиного, що на Донеччині, щоб дістатися до вільної української території.
- 17 квітня із Покровська, що у Донецькій області, на Рівненщину потягом евакуювали 25 осіб. Серед них було 5 дітей та 2 людини з інвалідністю.