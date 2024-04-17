​Із Покровська на Рівненщину евакуювали 25 осіб, з них – 5 дітей

Серед евакуйованих була вагітна жінка, у якої під час подорожі почалися перейми.

Сьогодні, 17 квітня, із Покровська, що у Донецькій області, на РІвненщину потягом евакуювали 25 осіб. Серед них було 5 дітей та 2 людини з інвалідністю.

Про таке повідомили у пресслужбі Укрзалізниці та у Рівненській ОВА.

Зазначається, що серед пасажирів також була жінка на 9 місяці вагітності: прямо під час подорожі у неї почались перейми, тому провідники викликали швидку на найближчу станцію прямування поїзда у Кіровоградській області. Жінку передали медикам, і згодом у пасажирки народився хлопчик.

Розмістили людей у громадах Дубенського району.

"Це був четвертий евакуаційний потяг з Донеччини на Рівненщину. До цього ми вже прийняли 127 людей, які оселилися в Рівненському та Дубенському районах. Безпосередньо на вокзалі евакуйовані отримали першу допомогу та передбачені виплати", – сказав начальник ОВА.