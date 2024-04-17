​Із Покровська на Рівненщину евакуювали 25 осіб, з них – 5 дітей

Сьогодні, 17 квітня, із Покровська, що у Донецькій області, на РІвненщину потягом евакуювали 25 осіб. Серед них було 5 дітей та 2 людини з інвалідністю.
Про таке повідомили у пресслужбі Укрзалізниці та у Рівненській ОВА.
Зазначається, що серед пасажирів також була жінка на 9 місяці вагітності: прямо під час подорожі у неї почались перейми, тому провідники викликали швидку на найближчу станцію прямування поїзда у Кіровоградській області. Жінку передали медикам, і згодом у пасажирки народився хлопчик.
Розмістили людей у громадах Дубенського району.
"Це був четвертий евакуаційний потяг з Донеччини на Рівненщину. До цього ми вже прийняли 127 людей, які оселилися в Рівненському та Дубенському районах. Безпосередньо на вокзалі евакуйовані отримали першу допомогу та передбачені виплати", – сказав начальник ОВА.
- Попередній евакуаційний потяг на Рівненщину прибув наприкінці березня. Тоді евакуювали понад 50 людей, половина із них – діти. Від початку року залізничники евакуювали вже 8500 людей із Херсонщини, Донеччини та Сумщини.
- Наприкінці березня із Донецької області протягом доби вдалося евакуювати 561 особу, у тому числі 53 дитини.