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НАБУ оголосило в розшук екснардепа Руслана Демчака

Його розшукують за статтею про зловживання владою або службовим становищем.

НАБУ оголосило в розшук екснардепа Руслана Демчака
Руслан Демчак
Фото: Макс Левин

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук народного депутата Верховної Ради VIII скликання (обраний від партії “Блок Петра Порошенка”) Руслана Демчака

“Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52024000000000164 від 08.04.2024, а саме Демчака Руслана Євгенійовича за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем, – ред.)”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що з листопада 2014 року по серпень 2019 року Демчак був заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.

За даними ЗМІ, на початку квітня НАБУ повідомило про підозру Демчаку у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві, коли він мав маєток під столицею. 

Так, за інформацією видання «Слово і діло», Демчак, коли був народним депутатом України, отримував компенсацію за оренду житла в Києві, хоча мав приватний будинок в Крюківщині, що під Києвом. Цей будинок був оформлений на його батька, проте політик ним користувався. 

На думку НАБУ і САП, екснардеп незаконно отримав близько 225 тис. грн компенсації. Про підозру політику повідомили заочно, оскільки місце його перебування не встановлено. Йому інкримінують вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ.

У серпні 2023 року Офіс Генпрокурора повідомив ексдепутату про підозру за допомогу в маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, народний депутат України, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності за попередньою змовою із директорами двох приватних підприємств виступив пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку. Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку у розмірі 20 млн грн.

Крім того, колишній нардеп вчинив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, та дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.

Також нагадаємо, що влітку 2018 року НАБУ відкрило справу про можливе незаконне збагачення нардепа Демчака. Різниця між документально підтвердженими і задекларованими коштами склала 52,2 млн грн.

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