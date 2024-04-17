Джонсон обіцяє, що окремий законопроєкт про допомогу Україні пройде голосування до кінця тижня, − Hill

Спікер Палати представників США Майк Джонсон обіцяє, що окремі законопроєкти про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню пройдуть роздільне голосування до кінця тижня.

Про це пише The Hill.

Як повідомлялося раніше, цей план підтримують демократи, але Джонсон стикається з погрозами з боку члена Палати представників Марджорі Тейлор Грін і конгресмена Томаса Массі. Вони наполягають на його звільненні з посади за зміну законодавчого пакета.

Грін подала клопотання про відставку Джонсона ще у березні, а Массі сигналізував про підтримку цієї ініціативи вчора.

Багато ультраправих законодавців виступають проти надсилання додаткової допомоги саме Україні. Інші занепокоєні тим, що Джонсон не включає у пакет заходи з безпеки на кордоні США та Мексики. Попри все більший тиск Джонсон відмовляється йти з посади, називаючи себе “спікером Палати представників часів війни”. Зараз спікер намагається зібрати голоси, необхідні для схвалення допомоги Києву.