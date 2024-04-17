Джонсон обіцяє, що окремий законопроєкт про допомогу Україні пройде голосування до кінця тижня, − Hill

Спікер Палати представників США Майк Джонсон обіцяє, що окремі законопроєкти про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню пройдуть роздільне голосування до кінця тижня.
Про це пише The Hill.
Як повідомлялося раніше, цей план підтримують демократи, але Джонсон стикається з погрозами з боку члена Палати представників Марджорі Тейлор Грін і конгресмена Томаса Массі. Вони наполягають на його звільненні з посади за зміну законодавчого пакета.
Грін подала клопотання про відставку Джонсона ще у березні, а Массі сигналізував про підтримку цієї ініціативи вчора.
Багато ультраправих законодавців виступають проти надсилання додаткової допомоги саме Україні. Інші занепокоєні тим, що Джонсон не включає у пакет заходи з безпеки на кордоні США та Мексики. Попри все більший тиск Джонсон відмовляється йти з посади, називаючи себе “спікером Палати представників часів війни”. Зараз спікер намагається зібрати голоси, необхідні для схвалення допомоги Києву.
- Раніше Майк Джонсон на закритому засіданні Республіканської партії заявив, що хоче розділити пакет допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на окремі документи.
- У Конгресі вважають, що голосуватимуть за законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю вже цього тижня.
- Білий дім розраховує, що вже цього тижня Україна та Ізраїль отримають допомогу від США.
- 13 лютого цього року Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Тиждень тому експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що республіканці погоджуються схвалити додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту.