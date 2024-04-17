Ультраправі тиснуть на Джонсона через пакет про допомогу Україні. Спікер відмовився йти у відставку

Майк Джонсон назвав пропозицію про його усунення “абсурдною і некорисною”.

Спікер Палати представників Майк Джонсон протистоїть все більшому незадоволенню республіканців через запропонований ним пакет допомоги США Україні та Ізраїлю. Він відхилив заклик піти у відставку і “погрози” про голосуванням за його усунення з посади.

Про це пише The Associated Press.

“Я не подаю у відставку”, − сказав Джонсон після бурхливої зустрічі зі своїми колегами-республіканцями у Капітолії.

Джонсон назвав себе “спікером Палати представників часів війни”. Він підкреслив, що для свого найсильнішого самозахисту просуватиме законодавчий пакет щодо національної безпеки США. Аби це зробити, він буде змушений покладатися на демократів попри заперечення його ослабленої більшості.

“Ми тут просто намагаємося виконувати свою роботу”, − сказав Джонсон, назвавши пропозицію про його усунення “абсурдною... некорисною”.

Зараз спікер намагається зібрати голоси, необхідні для схвалення допомоги Києву. AP зазначає, що Джонсон провів години у Капітолії разом із законодавцями, які пропонували свої альтернативні стратегії, зокрема способи долучити до пакету заходи з безпеки на кордоні США та Мексики.

“Жодного тексту законопроєкту не було опубліковано, що ставить під серйозний сумнів прийняття будь-якої допомоги цього тижня”, − водночас йдеться у матеріалі.

AP додає, що Джонсона підбадьорила його зустріч наприкінці минулого тижня з Дональдом Трампом у Флориді, на якій колишній президент-республіканець “кинув йому політичний рятувальний круг”. На своїй пресконференції у вівторок Джонсон говорив про важливість переобрання Трампа.

Джонсон також говорив у вихідні про майбутній пакет допомоги США Україні з президентом Джо Байденом та іншими лідерами Конгресу. У понеділок спікер та президент розмовляли знову.