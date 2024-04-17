Ультраправі тиснуть на Джонсона через пакет про допомогу Україні. Спікер відмовився йти у відставку

Спікер Палати представників Майк Джонсон протистоїть все більшому незадоволенню республіканців через запропонований ним пакет допомоги США Україні та Ізраїлю. Він відхилив заклик піти у відставку і “погрози” про голосуванням за його усунення з посади.
Про це пише The Associated Press.
“Я не подаю у відставку”, − сказав Джонсон після бурхливої зустрічі зі своїми колегами-республіканцями у Капітолії.
Джонсон назвав себе “спікером Палати представників часів війни”. Він підкреслив, що для свого найсильнішого самозахисту просуватиме законодавчий пакет щодо національної безпеки США. Аби це зробити, він буде змушений покладатися на демократів попри заперечення його ослабленої більшості.
“Ми тут просто намагаємося виконувати свою роботу”, − сказав Джонсон, назвавши пропозицію про його усунення “абсурдною... некорисною”.
Зараз спікер намагається зібрати голоси, необхідні для схвалення допомоги Києву. AP зазначає, що Джонсон провів години у Капітолії разом із законодавцями, які пропонували свої альтернативні стратегії, зокрема способи долучити до пакету заходи з безпеки на кордоні США та Мексики.
“Жодного тексту законопроєкту не було опубліковано, що ставить під серйозний сумнів прийняття будь-якої допомоги цього тижня”, − водночас йдеться у матеріалі.
AP додає, що Джонсона підбадьорила його зустріч наприкінці минулого тижня з Дональдом Трампом у Флориді, на якій колишній президент-республіканець “кинув йому політичний рятувальний круг”. На своїй пресконференції у вівторок Джонсон говорив про важливість переобрання Трампа.
Джонсон також говорив у вихідні про майбутній пакет допомоги США Україні з президентом Джо Байденом та іншими лідерами Конгресу. У понеділок спікер та президент розмовляли знову.
- Раніше Майк Джонсон на закритому засіданні Республіканської партії заявив, що хоче розділити пакет допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на окремі документи.
- У Конгресі вважають, що голосуватимуть за законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю вже цього тижня.
- Білий дім розраховує, що вже цього тижня Україна та Ізраїль отримають допомогу від США.
- 13 лютого цього року Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду. Палата представників підтримала законопроєкт, який визначає фінансування для чверті урядових відомств до вересня.
- Тиждень тому експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що республіканці погоджуються схвалити додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі кредиту.