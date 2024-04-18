Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
Як живе Харків зараз
Як живе Харків зараз
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

​Бійці РДК розповіли про свій рейд в Білгородську область і про потенціал сепаратизму в Калінінграді

Головна мета - відкриття постійного фронту в глибині Росії, і з’явитися він може, де завгодно.

​Бійці РДК розповіли про свій рейд в Білгородську область і про потенціал сепаратизму в Калінінграді
Доброволець РДК дає інтерв'ю
Фото: Український свідок

Бійці Російського добровольчого корпусу повернулся з рейду у Білгородську область та розповіли про бої із співробітниками ФСБ, відкриття другого фронту та потенціал сепаратизму у Калінінграді. У березні вони втретє перетнули українсько-російський кордон, але цього разу вони мали більше техніки та атакували відразу з кількох напрямків.

У новому відео проєкту "Український Свідок" - бійці РДК: "Лакі", Павло із позивним "Могила" та Вова із позивним "Кардинал". Перші двоє уже з’являлися у матеріалі проєкту про контрнаступ на Запоріжжі. "Кардинал" - ідеолог РДК. За його словами, він також готує особовий склад та "трошки літає на дронах".

“Ми вирішили повторити те, що зробили рік тому, - розповідає "Могила". - Але цього разу ми діяли масштабніше, атакували з кількох боків, використовуючи власну бронетехніку та більшу кількість штурмовиків. Метою наших рейдів, як тоді, так і зараз, лишається відкриття другого фронту: щоб Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де нам важко. Вже зараз за Бєлгородом стоїть 30 одиниць важкої техніки та близько 4000 одиниць особового складу. Наскільки я знаю, їх пригнали з Луганщини".

Під час рейду росіяни застосовували проти них переважно КАБи та артилерію. Їм було байдуже на власні села, а селище Козинка вони просто зрівняли із землею.

Головна мета РДК - відкриття постійного фронту в глибині Росії, і з’явитися він може, де завгодно.

"Ми накопичимо сили та влаштуємо їм таке, що Путін буде вимушений відкривати другий фронт: у Калінінграді, в Курській області, у Придністров’ї", - каже боєць.

"Транзит через країні Балтії заборонено, а ціни на авіаквитки просто злетіли. Жителі Калінінградської області поступово сепаруються від військової істерії, яка охопила росію. Те, що відбувається на “великій землі”, стосується їх все менше і менше",- додав "Кардинал".

Зазначимо, що керівник ГУР Кирило Буданов розповів про плани нових транскордонних атак "російських добровольців", які діють усередині Росії за підтримки ГУР, а також - нові атаки безпілотників на території РФ.

  • 13 березня російські добровольці опублікували спільну заяву, де анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську та закликали місцевих жителів евакуюватися.
  • Напередодні легіон "Свобода Росії"  заявив, що взяв під контроль смт Тьоткіно у Курській області. А до цього легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон повідомили, що зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ. У ГУР підтвердили цю інформацію.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies