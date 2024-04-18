Головна мета - відкриття постійного фронту в глибині Росії, і з’явитися він може, де завгодно.

Бійці Російського добровольчого корпусу повернулся з рейду у Білгородську область та розповіли про бої із співробітниками ФСБ, відкриття другого фронту та потенціал сепаратизму у Калінінграді. У березні вони втретє перетнули українсько-російський кордон, але цього разу вони мали більше техніки та атакували відразу з кількох напрямків.

У новому відео проєкту "Український Свідок" - бійці РДК: "Лакі", Павло із позивним "Могила" та Вова із позивним "Кардинал". Перші двоє уже з’являлися у матеріалі проєкту про контрнаступ на Запоріжжі. "Кардинал" - ідеолог РДК. За його словами, він також готує особовий склад та "трошки літає на дронах".

“Ми вирішили повторити те, що зробили рік тому, - розповідає "Могила". - Але цього разу ми діяли масштабніше, атакували з кількох боків, використовуючи власну бронетехніку та більшу кількість штурмовиків. Метою наших рейдів, як тоді, так і зараз, лишається відкриття другого фронту: щоб Путін почав перекидати війська з тих напрямків, де нам важко. Вже зараз за Бєлгородом стоїть 30 одиниць важкої техніки та близько 4000 одиниць особового складу. Наскільки я знаю, їх пригнали з Луганщини".

Під час рейду росіяни застосовували проти них переважно КАБи та артилерію. Їм було байдуже на власні села, а селище Козинка вони просто зрівняли із землею.

Головна мета РДК - відкриття постійного фронту в глибині Росії, і з’явитися він може, де завгодно.

"Ми накопичимо сили та влаштуємо їм таке, що Путін буде вимушений відкривати другий фронт: у Калінінграді, в Курській області, у Придністров’ї", - каже боєць.

"Транзит через країні Балтії заборонено, а ціни на авіаквитки просто злетіли. Жителі Калінінградської області поступово сепаруються від військової істерії, яка охопила росію. Те, що відбувається на “великій землі”, стосується їх все менше і менше",- додав "Кардинал".

Зазначимо, що керівник ГУР Кирило Буданов розповів про плани нових транскордонних атак "російських добровольців", які діють усередині Росії за підтримки ГУР, а також - нові атаки безпілотників на території РФ.