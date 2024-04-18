Удар Росії по Чернігову убив 18 людей, поранені ще 78. Рятувальні роботи завершено

Унаслідок російського удару по Чернігову 17 квітня загинули 18 людей, поранені ще 78. Рятувально-пошукові роботи завершені, повідомив о 9:03 голова Чернігівської ОВА Чаус.

На стаціонарному лікуванні залишаються 37 поранених. Чаус запевнив, що в лікарнях є все необхідне.

"Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені", – сказав він.

Удар по Чернігову 17 квітня