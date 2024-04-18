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Удар Росії по Чернігову убив 18 людей, поранені ще 78. Рятувальні роботи завершено

Госпіталізованими залишаються 37 поранених.

Удар Росії по Чернігову убив 18 людей, поранені ще 78. Рятувальні роботи завершено
Рятувальні служби продовжують пошуки людей під завалими
Фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по Чернігову 17 квітня загинули 18 людей, поранені ще 78. Рятувально-пошукові роботи завершені, повідомив о 9:03 голова Чернігівської ОВА Чаус.

На стаціонарному лікуванні залишаються 37 поранених. Чаус запевнив, що в лікарнях є все необхідне.

"Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені", – сказав він.

Удар по Чернігову 17 квітня

  • Близько 9 ранку середи російська армія завдала по Чернігову ударів трьома ракетами. За словами голови ОВА В'ячеслава Чауса, ворог застосував "Іскандер".
  • Пошкоджено цивільну та соціальну інфраструктуру, зокрема лікарню і чернігівську політехніку.
  • Президент і МЗС України наголосили, що удар не мав би таких наслідків, якби країна мала достатню кількість протиповітряної оборони. Таку саму точку зору висловили в МЗС країни-союзниці Естонії.
  • Мешканці Чернігова після ворожого удару вишикувалися в чергу, аби здати кров для поранених містян. 
  • За ніч кількість загиблих зросла з 17 до 18. Станом на 7 годину рятувальники встигли розібрати 70% зруйнованої частини будівлі. 
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