Удар Росії по Чернігову убив 18 людей, поранені ще 78. Рятувальні роботи завершено

Унаслідок російського удару по Чернігову 17 квітня загинули 18 людей, поранені ще 78. Рятувально-пошукові роботи завершені, повідомив о 9:03 голова Чернігівської ОВА Чаус.
На стаціонарному лікуванні залишаються 37 поранених. Чаус запевнив, що в лікарнях є все необхідне.
"Уся необхідна допомога надається у місцевих закладах охорони здоров’я, необхідними ліками забезпечені", – сказав він.
Удар по Чернігову 17 квітня
- Близько 9 ранку середи російська армія завдала по Чернігову ударів трьома ракетами. За словами голови ОВА В'ячеслава Чауса, ворог застосував "Іскандер".
- Пошкоджено цивільну та соціальну інфраструктуру, зокрема лікарню і чернігівську політехніку.
- Президент і МЗС України наголосили, що удар не мав би таких наслідків, якби країна мала достатню кількість протиповітряної оборони. Таку саму точку зору висловили в МЗС країни-союзниці Естонії.
- Мешканці Чернігова після ворожого удару вишикувалися в чергу, аби здати кров для поранених містян.
- За ніч кількість загиблих зросла з 17 до 18. Станом на 7 годину рятувальники встигли розібрати 70% зруйнованої частини будівлі.