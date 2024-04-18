Президент Євроради заявив, що зброя для України - питання не місяців, а днів

За підсумками першого дня саміту у Брюсселі президент Європейської Ради Шарль Мішель розповів пресі, що ЄС не буде зволікати із наданням зброї для України.
Як пише Укрінформ, Мішель зробив заяву, що військова допомога Україні - це "не питання місяців, це питання днів і тижнів". Президент Євроради підкреслив: ЄС зміг підвищити промисловий потенціал у сфері виробництва зброї, проте "цього недостатньо", особливо щодо систем протиповітряної оборони.
Чиновник закликає країни блоку до принципу "менше слів - більше ППО та боєприпасів", а також хоче, щоб ЄС виконував свої обіцянки.
Мішель також відзначив важливість підтримки Формули миру перед літнім самітом у Швейцарії. Він вірить, що ця зустріч допоможе залучити міжнародне співтовариство, особливо країни Глобального півдня.
- Всупереч словам Мішеля, ЗМІ пишуть про те, що лідери європейських країн відкинули вимоги Києва щодо надання нових систем ППО.