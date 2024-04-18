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Президент Євроради заявив, що зброя для України - питання не місяців, а днів

Шарль Мішель хоче, щоб країни ЄС менше говорили і більше виконували обіцянки.

Президент Євроради заявив, що зброя для України - питання не місяців, а днів
Шарль Мішель
Фото: EPA/UPG

За підсумками першого дня саміту у Брюсселі президент Європейської Ради Шарль Мішель розповів пресі, що ЄС не буде зволікати із наданням зброї для України.

Як пише Укрінформ, Мішель зробив заяву, що військова допомога Україні - це "не питання місяців, це питання днів і тижнів". Президент Євроради підкреслив: ЄС зміг підвищити промисловий потенціал у сфері виробництва зброї, проте "цього недостатньо", особливо щодо систем протиповітряної оборони.

Чиновник закликає країни блоку до принципу "менше слів - більше ППО та боєприпасів", а також хоче, щоб ЄС виконував свої обіцянки. 

Мішель також відзначив важливість підтримки Формули миру перед літнім самітом у Швейцарії. Він вірить, що ця зустріч допоможе залучити міжнародне співтовариство, особливо країни Глобального півдня.  

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