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Наступного тижня Україна отримає другий транш допомоги від ЄС

За програмою Ukraine Facility на рахунки держави надійде 1,5 мільярда євро.

Наступного тижня Україна отримає другий транш допомоги від ЄС
Фото: kmu.gov.ua

Упродовж наступного тижня Україна отримає другий транш макрофінансування від Європейського Союзу, передбаченого програмою Ukraine Facility.

Про це під час Форуму партнерства США та України у Вашингтоні заявив директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення Герт-Ян Купман. Йдеться про суму у 1,5 мільярда євро.

Раніше у березні на рахунки держави надійшло 4,5 мільярда у єдиній євровалюті. Загалом програма макрофіну від ЄС передбачає 50 мільярдів євро погодженої допомоги. 

Міністр фінансів України Сергій Марченко, який бере участь у форумі, наголосив на потребі стабільної підтримки бюджету від партнерів на тлі непевної ситуації через затримку рішення Конгресу США про фінансування оборонних потреб нашої держави.

  

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