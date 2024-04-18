Наступного тижня Україна отримає другий транш допомоги від ЄС

Упродовж наступного тижня Україна отримає другий транш макрофінансування від Європейського Союзу, передбаченого програмою Ukraine Facility.

Про це під час Форуму партнерства США та України у Вашингтоні заявив директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення Герт-Ян Купман. Йдеться про суму у 1,5 мільярда євро.

Раніше у березні на рахунки держави надійшло 4,5 мільярда у єдиній євровалюті. Загалом програма макрофіну від ЄС передбачає 50 мільярдів євро погодженої допомоги.

Міністр фінансів України Сергій Марченко, який бере участь у форумі, наголосив на потребі стабільної підтримки бюджету від партнерів на тлі непевної ситуації через затримку рішення Конгресу США про фінансування оборонних потреб нашої держави.