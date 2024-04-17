Шмигаль зустрівся у Вашингтоні з представниками американського бізнесу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з американським бізнесом у Вашингтоні.
Як ідеться в дописі глави уряду на його сторінках у соцмережах, спершу обговорили ситуацію в Чернігові, де російські окупанти вдарили ракетами.
Шмигаль підкреслив, що для України критично важливо співпрацювати з американським бізнесом та втілювати спільні проєкти, зокрема в галузі оборонно-промислового комплексу. "Вже маємо успішний кейс у сфері енергетики з Westinghouse", - додав прем'єр.
Глава уряду сказав, що пріоритетними також є агросектор, ІТ, критична сировина й логістика.
- П’ятий енергоблок Рівненської АЕС потужністю 1100 МВт будуватимуть за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse.
- Загалом Westinghouse допоможе нашій державі збудувати п’ять енергоблоків АЕС.