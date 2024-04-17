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Шмигаль зустрівся у Вашингтоні з представниками американського бізнесу

Пріоритетними для української сторони є агросектор, ІТ, критична сировина й логістика.

Шмигаль зустрівся у Вашингтоні з представниками американського бізнесу
Денис Шмигаль на зустрічі з представниками бізнесу США 17 квітня 2024 року
Фото: Пресслужба уряду України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з американським бізнесом у Вашингтоні.

Як ідеться в дописі глави уряду на його сторінках у соцмережах, спершу обговорили ситуацію в Чернігові, де російські окупанти вдарили ракетами.

Шмигаль підкреслив, що для України критично важливо співпрацювати з американським бізнесом та втілювати спільні проєкти, зокрема в галузі оборонно-промислового комплексу. "Вже маємо успішний кейс у сфері енергетики з Westinghouse", - додав прем'єр. 

Глава уряду сказав, що пріоритетними також є агросектор, ІТ, критична сировина й логістика.

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