Єврокомісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan

Це план визначає умови отримання Україною 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Європейська комісія підтримала план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility. Він визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги у 2024-2027 роках. Ukraine Plan був запропонований урядом України.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Єврокомісія вважає, що план реформ "у дієвий спосіб відповідає цілям Ukraine Facility, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі".

Також Єврокомісія зауважила, що Ukraine Plan є основою для відбудови України, він містить адекватні механізми захисту фінансових інтересів ЄС.

Тепер для затвердження плану реформ потрібне погодження держав-членів ЄС. На це відводиться один місяць.

Після того Єврокомісія зможе виділити до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування до початку регулярних виплат.