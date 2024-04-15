Єврокомісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan

Європейська комісія підтримала план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility. Він визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги у 2024-2027 роках. Ukraine Plan був запропонований урядом України.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Єврокомісія вважає, що план реформ "у дієвий спосіб відповідає цілям Ukraine Facility, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі".
Також Єврокомісія зауважила, що Ukraine Plan є основою для відбудови України, він містить адекватні механізми захисту фінансових інтересів ЄС.
Тепер для затвердження плану реформ потрібне погодження держав-членів ЄС. На це відводиться один місяць.
Після того Єврокомісія зможе виділити до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування до початку регулярних виплат.
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Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки. На початку тижня Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі.
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1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
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Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
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У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
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Перший транш у розмірі 4,5 млрд у рамках перехідного фінансування було виділено в березні.