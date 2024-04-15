Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій
Що подивитися: 7 вдалих серіальних адаптацій
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Фундація Лятошинського спростовує інформацію про відмову співпрацювати з Клівлендським оркестром
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Іран запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети (оновлено)
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
Заступник міністра оборони: повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
“Повстання Штатів”: Джекіл вбиває Гайда
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
ГоловнаЕкономікаДержава

Єврокомісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan

Це план визначає умови отримання Україною 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Єврокомісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія підтримала план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility. Він визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги у 2024-2027 роках. Ukraine Plan був запропонований урядом України.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Єврокомісія вважає, що план реформ "у дієвий спосіб відповідає цілям Ukraine Facility, визначаючи ключові реформи та інвестиції, які можуть сприяти сталому економічному зростанню та залученню інвестицій для посилення потенціалу зростання країни в середньостроковій та довгостроковій перспективі".

Також Єврокомісія зауважила, що Ukraine Plan є основою для відбудови України, він містить адекватні механізми захисту фінансових інтересів ЄС.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Тепер для затвердження плану реформ потрібне погодження держав-членів ЄС. На це відводиться один місяць. 

Після того Єврокомісія зможе виділити до 1,89 млрд євро у вигляді попереднього фінансування до початку регулярних виплат.

  • Програма Ukraine Facility передбачає виділення Україні Євросоюзом 50 млрд євро на чотири роки. На початку тижня Кабмін схвалив план для програми Ukraine Facility. План містить структурні реформи, зокрема в держуправлінні, енергетиці та аграрній галузі. 

  • 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.

  • Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.

  • У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.

  • Перший транш у розмірі 4,5 млрд у рамках перехідного фінансування було виділено в березні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies