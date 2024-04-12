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Підприємців Харківщини звільнять від сплати деяких місцевих податків і зборів, — ОВА

Підтримка підприємців у час війни допоможе розвинути економічний потенціал області. 

Підприємців Харківщини звільнять від сплати деяких місцевих податків і зборів, — ОВА
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Уряд ухвалив рішення завдяки якому підприємці Харківської області будуть звільнені від сплати деяких місцевих податків і зборів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів Україні було ухвалено рішення щодо зниження податкового навантаження на підприємців. Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати в Харківській області", — ідеться у повідомленні. 

Мова йде про єдиний податок, орендну плату, податок на нерухоме майно та землю.

Синєгубов підкреслив, що представникам бізнесу Харківщини під час війни відведена окрема важлива роль: збереження робочих місць, створення нових, забезпечення суспільних потреб та наповнення бюджету для боротьби з ворогом. 

Відповідні умови допоможуть адаптувати процеси до сьогодення та розвинути економічний потенціал області. 

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