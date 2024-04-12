Армія РФ вкотре обстріляла населені пункти Харківщини, є поранені та загиблий

Унаслідок ворожих обстрілів у селищі Куп''янськ-Вузловий загинув чоловік, троє цивільних отримали поранення через обстріли Вовчанська і Моначинівки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У місті Вовчанськ близько 12:00 ворожий безпілотник скинув боєприпас на цивільний автомобіль. Поранення отримав цивільний чоловік 1960 року народження. У нього зафіксовано травму руки. Автівка зазнала ушкоджень.

Фото: поліція Харківської області

Під російськими обстрілами опинилася Куп'янщина, зокрема під вогонь потрапило селище Моначинівка. Поранення отримали цивільні особи, 73-річний чоловік та 77-річна жінка.

Об 11:50 окупанти обстріляли населений пункт Куп’янськ – Вузловий. Внаслідок ворожого обстрілу зайнялась пожежа в будинку барачного типу. Загинув чоловік 1959 року народження.

Фото: поліція Харківської області

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.