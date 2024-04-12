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Укренерго закликало громадян споживати електроенергію ощадливо у вечірні години

Компанія просить економити електроенергію з 19:00 до 22:00.

Укренерго закликало громадян споживати електроенергію ощадливо у вечірні години
Фото: Lb.ua

Національна енергетична компанія “Укренерго” закликало громадян споживати електроенергію ощадливо у вечірні години. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

“Ввечері з 19:00 до 22:00 споживайте електроенергію ощадливо!” – йдеться в повідомленні. 

 

Як раніше повідомило Міненерго, внаслідок нічних обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено підстанцію, а біля Харкова пошкоджено газопроводи. 

Втім Міненерго запевняє, що енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

Також нагадаємо, що вночі Росія била по українцях безпілотниками та ракетою. ППО збила 16 "шахедів". Протиповітряна оборона працювала в шести областях.

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