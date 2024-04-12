Компанія просить економити електроенергію з 19:00 до 22:00.

Національна енергетична компанія “Укренерго” закликало громадян споживати електроенергію ощадливо у вечірні години.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Ввечері з 19:00 до 22:00 споживайте електроенергію ощадливо!” – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомило Міненерго, внаслідок нічних обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено підстанцію, а біля Харкова пошкоджено газопроводи.

Втім Міненерго запевняє, що енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

Також нагадаємо, що вночі Росія била по українцях безпілотниками та ракетою. ППО збила 16 "шахедів". Протиповітряна оборона працювала в шести областях.