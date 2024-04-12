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На Київщині псевдомонах отримав 10 років тюрми за колабораційну діяльність під час окупації

Під час окупації він забезпечував росіян житлом, їжею та "освячував" їх техніку. Після звільнення Бучанського району фігурант залишився у селищі Андріївка і сподівався «відсидітись» у власному помешканні.

На Київщині псевдомонах отримав 10 років тюрми за колабораційну діяльність під час окупації
Фото: СБУ

На Київщині псевдомонах отримав 10 років тюрми за колабораційну діяльність під час окупації, повідомляє СБУ. 

Спецслужба повідомляє, що під час окупації селища Андріївка в Бучанському районі чоловік вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ. Там він запропонував рашистам свою допомогу у війні проти України. 

Спочатку він «розквартирував» у власному будинку підрозділ окупаційного угруповання РФ, а потім забезпечував загарбників продуктами харчування та «наводив» на помешкання односельчан, які у подальшому розграбовували.

Крім того, колаборант “освячував” колони російської бронетехніки, які рухались у напрямку передової. Хоча насправді ніякого стосунку до релігійного середовища фігурант не мав. 

Зловмисник мав «привілеї» на вільне пересування по території громади та відвідування штабу окупантів.

Після звільнення району він залишився у селищі і сподівався «відсидітись» у власному помешканні. Однак співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали у квітні 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи співпрацю зі слідством, йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Минулого місяця житель Чернігівщини отримав 15 років тюрми. Під час окупації він “здавав” ворогу учасників АТО. Слідство встановило факти катувань одного з учасників АТО, якого місцевий мешканець “здав” ворогу.

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