На Київщині псевдомонах отримав 10 років тюрми за колабораційну діяльність під час окупації, повідомляє СБУ.
Спецслужба повідомляє, що під час окупації селища Андріївка в Бучанському районі чоловік вдягнув рясу монаха та прийшов на позиції російських військ. Там він запропонував рашистам свою допомогу у війні проти України.
Спочатку він «розквартирував» у власному будинку підрозділ окупаційного угруповання РФ, а потім забезпечував загарбників продуктами харчування та «наводив» на помешкання односельчан, які у подальшому розграбовували.
Крім того, колаборант “освячував” колони російської бронетехніки, які рухались у напрямку передової. Хоча насправді ніякого стосунку до релігійного середовища фігурант не мав.
Зловмисник мав «привілеї» на вільне пересування по території громади та відвідування штабу окупантів.
Після звільнення району він залишився у селищі і сподівався «відсидітись» у власному помешканні. Однак співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність і затримали у квітні 2022 року.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за чч. 4, 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Враховуючи співпрацю зі слідством, йому призначили 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Минулого місяця житель Чернігівщини отримав 15 років тюрми. Під час окупації він “здавав” ворогу учасників АТО. Слідство встановило факти катувань одного з учасників АТО, якого місцевий мешканець “здав” ворогу.