Житель Чернігівщини отримав 15 років тюрми. Під час окупації він “здавав” ворогу учасників АТО

Слідство встановило факти катувань одного з учасників АТО, якого місцевий мешканець “здав” ворогу.

Чернігівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Чернігівської обласної прокуратури та визнав місцевого жителя винним у державній зраді та незаконному поводженні з бойовими припасами, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що упродовж лютого-квітня 2022 року місцевий мешканець села Буянки Чернігівського району передавав представнику збройних сил РФ дані про польоти БпЛА, які бачив над населеним пунктом.

Також надавав йому адреси місцевих жителів, які брали участь в антитерористичній операції на Сході України, мали зброю або були проукраїнськи налаштовані. Таким чином він намагався нейтралізувати партизанську боротьбу чи диверсії, зберігаючи бойовий потенціал дислокованих у селі підрозділів окупантів.

Також він здійснював піший обхід села задля відстеження перебування нових осіб. Зібрані відомості передавав військовим держави-агресора у заздалегідь обумовленому місці.

28 березня 2022 року окупанти прибули до домогосподарства знайомого засудженого – учасника АТО, про якого він їм розповів, й примусово вивезли чоловіка до села Вишневе. Впродовж доби потерпілого утримували в підвальному приміщенні школи, піддаючи катуванням з метою отримання даних про інших учасників АТО та місцезнаходження Сил оборони України.

Під час обшуку за місцем проживання засудженого виявлено та вилучено мобільний телефон, а також 3 тротилові шашки.

Раніше у Миколаєві 15 років тюрми отримав інструктор з тактичної підготовки, який виявився російським агентом. Зокрема, він розвідував місця базування особового складу, військової техніки та складів з боєприпасами.