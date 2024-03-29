Незважаючи на перейменування, Арка дружби народів у Києві підлягає повному демонтажу, - Інститут нацпам'яті

Арка дружби народів (перейменована на Арку свободи українського народу) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.

Про це заявили в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті, передає "Інтерфакс-Україна".

"Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", - ідеться у висновках.

Зазначається, що, незважаючи на перейменування, монумент "репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України".

Арку дружби народів була відкрили 1982 року в Хрещатому парку на честь "возз'єднання" України з Росією. Будівництво тривало близько чотирьох років і було приурочене до ювілею утворення СРСР. Відкрили монумент напередодні річниці Жовтневої революції. Арка народів складається з трьох елементів: арки у вигляді величезної веселки, бронзової скульптури двох трудящих (українця і росіянина, які тримають вгорі стрічку з орденом "Дружби народів") і гранітної скульптури зі сценою Переяславської ради. За монументом розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дніпро та його лівий берег.