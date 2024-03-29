Незважаючи на перейменування, Арка дружби народів у Києві підлягає повному демонтажу, - Інститут нацпам'яті

Арка дружби народів (перейменована на Арку свободи українського народу) у Києві належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.
Про це заявили в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті, передає "Інтерфакс-Україна".
"Розміщена в Хрещатому парку міста Києва Арка дружби народів, що присвячена подіям, пов'язаним зі здійсненням російської імперської політики та її глорифікацією (встановлена 1982 р. з нагоди 60-річчя утворення СРСР і 65-річчя Жовтневого перевороту 1917 року), належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу", - ідеться у висновках.
Зазначається, що, незважаючи на перейменування, монумент "репрезентує радянські ідеологеми й конотації, тому становить загрозу національній безпеці України".
- У травні 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це - Арка Свободи українського народу. Також депутати затвердили перелік понад 40 пам'ятників та пам'ятних знаків, які потрібно прибрати з вулиць і будівель, й передати до музею тоталітаризму.
- 26 квітня в києві демонтували пам'ятник біля Арки дружби народів.У 2016 році тодішній міністр культури Євген Нищук пропонував знести Арку дружби народів, а на її місці встановити пам'ятник воїнам АТО.
- У 2015 році головний архітектор Києва Сергій Целовальник також пропонував знести Арку Дружби народів. "Яка це дружба, якщо російські війська прийшли на нашу землю з танками?" - говорив він.
Арку дружби народів була відкрили 1982 року в Хрещатому парку на честь "возз'єднання" України з Росією. Будівництво тривало близько чотирьох років і було приурочене до ювілею утворення СРСР. Відкрили монумент напередодні річниці Жовтневої революції. Арка народів складається з трьох елементів: арки у вигляді величезної веселки, бронзової скульптури двох трудящих (українця і росіянина, які тримають вгорі стрічку з орденом "Дружби народів") і гранітної скульптури зі сценою Переяславської ради. За монументом розташований оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дніпро та його лівий берег.