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СБУ затримала агентів РФ, які готували ракетні удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу

Один із зрадників влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти ЗСУ.

СБУ затримала агентів РФ, які готували ракетні удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу
Фото: СБУ

У Києві та в Одесі затримано двох агентів ФСБ Росії, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах. У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також - Київська телевежа і столична ТЕЦ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Один із агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони.

Інший - збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року. Також він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій.

"Обох зловмисників було затримано «на гарячому», коли вони шпигували за потенційними «цілями» для окупантів. За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший – 24-річний киянин. Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ по москві та московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки", - йдеться в повідомленні.

Обидва агенти діяли окремо один від одного і отримували з р Росії гроші за співпрацю. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами листування з ФСБ та банківські картки, на які надходили російські кошти.

Обом повідомленопро підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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