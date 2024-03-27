Голова ВПС США в Європі: Україна використовує мережу смартфонів з датчиками для відслідковування російських БпЛА

Смартфони з акустичними датчиками відслідковують аномальні звуки, щоб визначити тип російського озброєння і напрямок його руху.

Україна використовує мережу з тисяч мобільних телефонів із акустичними датчиками, розміщеними на стовпах в різних точках країни, аби відслідковувати російські ракети і безпілотники. Проєкт є надто секретним, аби вдаватися до деталей, але про його наявність розповів голова Повітряних сил США в Європі, генерал Джеймс Гекер, пише The Telegraph.

Національна мережа управління протиповітряною обороною Києва, відома як "Віраж", спирається на щонайменше 40 окремих типів сенсорних мереж для виявлення, відстеження та ідентифікації повітряних загроз. Акустичні датчики збирають нехарактерні звуки з довкілля, а потім їх аналізує штучний інтелект, щоб визначити, чи є цей аномальний звук дроном чи ракетою.

Найпростіший датчик розміщений на прифронтовій території. Він створений на базі смартфона на Android і розміщений в коробці з іншими технологічними пристроями.

Смартфони постійно ввімкнені і ведуть запис та передають дані.

The Telegraph припускає, що ці системи фінансують через ініціативу "Безпечне небо" – проєкт, створений на платформі United24 президента Володимира Зеленського.

Описуючи систему, віцепрем'єр-міністр із питань цифрової трансформації Михайло Федоров торік говорив The Telegraph: "Це дійсно корисно для нас, щоб краще зрозуміти, що відбувається в нашому небі".

Загалом по Україні розміщені тисячі акустичних датчиків, пише "Мілітарний" з посиланням на слова Джеймса Гекера.

"Україна мала імпровізувати, аби відстежувати численні об’єкти. Вони взяли 8000 акустичних датчиків та встановили їх на 6-футові стовпи по всій країні. Мікрофони розставили так, щоб вони могли визначити напрямок польоту безпілотників", – сказав він.

На думку Гекера, Україна зробила великі кроки для побудови мережі спостереження та розпізнавання повітряних об’єктів. У комбінації з підрозділами "протиповітряної артилерії" вона виявляє високу ефективність.

"Це набагато ефективніше за перехоплення таких цілей з допомогою дорогих ракет Patriot або SM-2", – розповів генерал, натякаючи на нинішні бойові дії в Перській затоці.